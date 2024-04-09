Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial harekatı! Görüşme tarihi belli oldu

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial harekatı! Görüşme tarihi belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de diğer yandan gözler transfere çevrildi. Hücum hattına önemli bir yıldız takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertli kurmaylar Anthony Martial için çalışmalara başladı. Fransız yıldız oyuncu ile görüşme tarihi ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial harekatı! Görüşme tarihi belli oldu

Bir yandan Galatasaray'la şampiyonluk için yarışan bir yandan da Konferans Ligi'nde finale koşan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmaları için de çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial harekatı! Görüşme tarihi belli oldu

Gelecek sezon Michy Batshuayi'yi kadroda düşünmeyen sarı-lacivertliler, Belçikalı golcünün yerini ise Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial'le doldurmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial harekatı! Görüşme tarihi belli oldu

Kırmızı-şeytanlarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcü oyuncuyla önümüzdeki hafta resmi görüşme yapılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial harekatı! Görüşme tarihi belli oldu

INTER'İN DE LİSTESİNDE


Martial'in ManU ile yaptığı sözleşmede 1 yıl opsiyon maddesi de bulunuyor. Ancak ne İngiliz ekibi ne de Fransız yıldız opsiyonu devreye sokmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial harekatı! Görüşme tarihi belli oldu

United'dan ayrılmayı kafasına koyan Martial'in tek talibi ise Fenerbahçe değil... İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İnter de Albert Gudmundsson'u renklerine bağlayamazsa Martial'e yönelecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial harekatı! Görüşme tarihi belli oldu

Fenerbahçe ise; işi sezon sonuna bırakmadan halletmek ve Fransız yıldıza gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giydirmek istiyor.


TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial harekatı! Görüşme tarihi belli oldu

60 MİLYON ÖDENDİ
2014-15'te Monaco'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Anthony Martial, 1 Eylül 2015'te Fransız ekibinden Manchester United'a tam 60 milyon euroya transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial harekatı! Görüşme tarihi belli oldu

Ancak yıldız isim, beklentilerin çok uzağında kaldı. 2022'de yarım dönem Sevilla'ya kiralandı. Şu anki piyasa değeri ise; 10 milyon euro.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial harekatı! Görüşme tarihi belli oldu

19 MAÇ 2 GOL
Bu sezon Manchester United, formasıyla tüm kulvarlarda sadece 19 maça çıkan ve 629 dakika sahada kalabilen Martial, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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