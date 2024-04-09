TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial harekatı! Görüşme tarihi belli oldu
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de diğer yandan gözler transfere çevrildi. Hücum hattına önemli bir yıldız takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertli kurmaylar Anthony Martial için çalışmalara başladı. Fransız yıldız oyuncu ile görüşme tarihi ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Kırmızı-şeytanlarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcü oyuncuyla önümüzdeki hafta resmi görüşme yapılacak.
INTER'İN DE LİSTESİNDE
Martial'in ManU ile yaptığı sözleşmede 1 yıl opsiyon maddesi de bulunuyor. Ancak ne İngiliz ekibi ne de Fransız yıldız opsiyonu devreye sokmak istemiyor.
United'dan ayrılmayı kafasına koyan Martial'in tek talibi ise Fenerbahçe değil... İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İnter de Albert Gudmundsson'u renklerine bağlayamazsa Martial'e yönelecek.
Fenerbahçe ise; işi sezon sonuna bırakmadan halletmek ve Fransız yıldıza gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giydirmek istiyor.
60 MİLYON ÖDENDİ
2014-15'te Monaco'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Anthony Martial, 1 Eylül 2015'te Fransız ekibinden Manchester United'a tam 60 milyon euroya transfer oldu.
Ancak yıldız isim, beklentilerin çok uzağında kaldı. 2022'de yarım dönem Sevilla'ya kiralandı. Şu anki piyasa değeri ise; 10 milyon euro.
19 MAÇ 2 GOL
Bu sezon Manchester United, formasıyla tüm kulvarlarda sadece 19 maça çıkan ve 629 dakika sahada kalabilen Martial, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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