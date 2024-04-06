Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: İtalya'dan sürpriz Fenerbahçe iddiası! Inzaghi kadroda düşünmüyor

TRANSFER HABERLERİ: İtalya'dan sürpriz Fenerbahçe iddiası! Inzaghi kadroda düşünmüyor

Önümüzdeki sezon hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler için İtalya'dan bomba bir iddia ortaya atıldı ve Inter'in gelecek planlamalarında yer almayan Joaquin Correa'yı transfer etmek istediği yazıldı. İşte ayrıntılar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: İtalya'dan sürpriz Fenerbahçe iddiası! Inzaghi kadroda düşünmüyor

Gelecek sezon için kadro yapılanmasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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TRANSFER HABERLERİ: İtalya'dan sürpriz Fenerbahçe iddiası! Inzaghi kadroda düşünmüyor

İtalyan basını, Sarı-Lacivertliler'in bonservisi Inter'de olan Joaquin Correa'yı kadrosuna katmak için düğmeye basacağını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ: İtalya'dan sürpriz Fenerbahçe iddiası! Inzaghi kadroda düşünmüyor

INTER'DE YERİ YOK

Takvim'in Çizme basınından derlediği haberde; Marsilya'da kiralık forma giyen Correa, sözleşmesi bittikten sonra Inter'e dönecek.

TRANSFER HABERLERİ: İtalya'dan sürpriz Fenerbahçe iddiası! Inzaghi kadroda düşünmüyor

Teknik patron Inzaghi'nin Tangocu'yu gelecek sezon kadroda düşünmediği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ: İtalya'dan sürpriz Fenerbahçe iddiası! Inzaghi kadroda düşünmüyor

Daha önce de 29 yaşındaki oyuncu ile ilgilenen Fenerbahçe'nin, Correa'yı renklerine bağlamak için hamle yapmayı planladığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: İtalya'dan sürpriz Fenerbahçe iddiası! Inzaghi kadroda düşünmüyor

SKOR ÜRETEMEDİ

Ayrıca Inter'in, 27.3 milyon Euro'ya aldığı futbolcuyu satmayı düşündüğü hatırlatıldı.

TRANSFER HABERLERİ: İtalya'dan sürpriz Fenerbahçe iddiası! Inzaghi kadroda düşünmüyor

Inter formasıyla oynadığı 77 karşılaşmada 10 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Correa, Marsilya'da ise 15 maçta gol ya da asist katkısı yapmayı başaramadı.

TRANSFER HABERLERİ: İtalya'dan sürpriz Fenerbahçe iddiası! Inzaghi kadroda düşünmüyor

İtalyan Kulübü'nün, gözden düşen futbolcu için 8 milyon Euro talep ettiği ve Fenerbahçe'nin bu rakamı ödemeye sıcak bakmadığı da dile getirildi.

TRANSFER HABERLERİ: İtalya'dan sürpriz Fenerbahçe iddiası! Inzaghi kadroda düşünmüyor

Forvet arkası, sol kanat ve santrforda oynayabilen Correa'nın Inter ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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