TRANSFER HABERLERİ: İtalya'dan sürpriz Fenerbahçe iddiası! Inzaghi kadroda düşünmüyor
Önümüzdeki sezon hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler için İtalya'dan bomba bir iddia ortaya atıldı ve Inter'in gelecek planlamalarında yer almayan Joaquin Correa'yı transfer etmek istediği yazıldı. İşte ayrıntılar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Teknik patron Inzaghi'nin Tangocu'yu gelecek sezon kadroda düşünmediği ifade edildi.
Daha önce de 29 yaşındaki oyuncu ile ilgilenen Fenerbahçe'nin, Correa'yı renklerine bağlamak için hamle yapmayı planladığı belirtildi.
SKOR ÜRETEMEDİ
Ayrıca Inter'in, 27.3 milyon Euro'ya aldığı futbolcuyu satmayı düşündüğü hatırlatıldı.
Inter formasıyla oynadığı 77 karşılaşmada 10 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Correa, Marsilya'da ise 15 maçta gol ya da asist katkısı yapmayı başaramadı.
İtalyan Kulübü'nün, gözden düşen futbolcu için 8 milyon Euro talep ettiği ve Fenerbahçe'nin bu rakamı ödemeye sıcak bakmadığı da dile getirildi.
Forvet arkası, sol kanat ve santrforda oynayabilen Correa'nın Inter ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER