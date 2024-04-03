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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi'ye Ada'dan bir talip daha!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Futbolcuya İngiltere Premier Lig'den o kulübün de talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi'ye Ada'dan bir talip daha!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, dev kulüpleri peşinden koşturmaya devam ediyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi'ye Ada'dan bir talip daha!

2018 yılında Kanarya'ya imza atan 24 yaşındaki milli yıldız, performansıyla dikkatleri çeken isimlerin başında geliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi'ye Ada'dan bir talip daha!

Takvim'de yer alan habere göre Arsenal'den sonra Aston Villa da Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi'ye Ada'dan bir talip daha!

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin transfer listesinin başına milli oyuncuyu yazdığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi'ye Ada'dan bir talip daha!

Fenerbahçe, milli futbolcu için 30 milyon Euro bonservis bekliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Ferdi Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi'ye Ada'dan bir talip daha!

Ferdi, 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor.

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