TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi'ye Ada'dan bir talip daha!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Futbolcuya İngiltere Premier Lig'den o kulübün de talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin transfer listesinin başına milli oyuncuyu yazdığı öğrenildi.
Fenerbahçe, milli futbolcu için 30 milyon Euro bonservis bekliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Ferdi Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi.
Ferdi, 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor.
Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde" sözlerini sarf etmişti. Ferdi bu sezon 40 maçta 3 gol, 4 asist yaptı.
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