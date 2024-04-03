Parola zafer! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

Milli araya Trabzonspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, ara sonrasında bugün Adana Demirspor'u konuk ediyor. Olağanüstü genel kurul gölgesinde bu maça hazırlanan sarı-lacivertlilerde zorlu mücadelede tek hedef; 3 puan. Teknik direktör İsmail Kartal da parolayı "zafer" olarak belirledi.

Oyuncular da kenetlendi ve Ülker Stadı'nı hınca hınç dolduran taraftarı önünde tüm spor kamuoyuna resital sunmak istiyorlar.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

ADANA DEMİRSPOR: Mahammadaliyev, İsmail, Semih, Gravillon, Mohammadi, Michut, Rodriguez, Alioui, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Balotelli

HERKES BİZE KARŞI

Teknik direktör İsmail Kartal, dünkü idmanda öğrencilerine şu cümlelerle seslendi: "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Son yaşadıklarımız ortada. Bütün herkes bize karşı cephe almış durumda. Bizi aşağıya çekmek isteyenlere cevabımızı en iyi sahada vereceğiz. Bu yaşadıklarımızı unutmayın ama düdük çaldığında sadece sahaya odaklanın. Taraftarımıza, camiamıza güzel bir galibiyet hediye edelim. Fenerbahçe'nin kim olduğunu herkese gösterelim."

OSAYI KART CEZALISI

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle ligde cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ikinci kez sarı kart ceza sınırına ulaştı. Başarılı futbolcu, bugün oynanacak karşılaşmada kadroda olmayacak.

FENERBAHÇE'DE SARI ALARM

Fenerbahçe'de, Adana Demirspor karşılaşması öncesi 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde sarı kart görürlerse Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecekler.

40. KEZ RAKİPLER

Fenerbahçe ile Adana Demirspor bugün 40. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler, 22 galibiyet elde ederken, 5 defa da Adana temsilcisi sahadan zaferle ayrıldı.

12 maçta da taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 76 golüne, Adana Demirspor 30 golle yanıt verdi.

İSMAİL KARTAL ÜSTÜN

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Bu süreçte Kartal'ın ekipleri 4 galibiyet elde ederken, Karaman'ın takımları da 2 galibiyet aldı.

3 İSİM BELİRSİZ

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joshua King, bugün forma giyemeyecek. Ağrıları bulunan Fred ve Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder'in durumu da maç saatinde belli olacak. Sağlık heyetinden gelecek rapor sonrasında teknik direktör İsmail Kartal üç oyuncusunu oynatıp oynatmayacağına karar verecek.

SIFIR ÇEKTİLER

Hikmet Karaman yönetiminde toparlanan ve son 3 maçta 7 puan toplayan Adana Demirspor, bu sezon henüz deplasmanda galibiyet yüzü göremedi. 15 maçta 9 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.