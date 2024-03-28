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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek telaşı! Gelen teklifler sonrası...

Fenerbahçe yönetimi, bu sezon gösterdiği performansla devleri peşine takan İsmail Yüksek için harekete geçti. Kanarya, Sarı-lacivertliler, transfer teklifleri alan 25 yaşındaki futbolcunun maaşına büyük bir zam yaptı. İşte İsmail'in alacağı ücret...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek telaşı! Gelen teklifler sonrası...

Galatasaray'ın 2 puan arkasında yer alan Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek telaşı! Gelen teklifler sonrası...

Öte yandan Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren İsmail Yüksek ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek telaşı! Gelen teklifler sonrası...

Sarı- lacivertli yönetimin 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini yenileyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek telaşı! Gelen teklifler sonrası...

Fenerbahçe, geçen yılın başında yeni sözleşme imzaladığı oyuncusuyla ikinci kez masaya oturacak.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek telaşı! Gelen teklifler sonrası...

Yönetimin bu kararı almasında milli yıldıza gelen tekliflerin artması önemli rol oynuyor.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek telaşı! Gelen teklifler sonrası...

Takvim'de yer alan haberde Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'in maaşını 10 milyon liradan 25 milyon liraya çıkaracağı bildirildi.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek telaşı! Gelen teklifler sonrası...

Bu arada sarı-lacivertliler yıldız oyuncunun sözleşmesine serbest kalma maddesi de eklemek istiyor.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek telaşı! Gelen teklifler sonrası...

Kanarya'nın 2020 yılında Gölcükspor'dan 65 bin Euro'ya transfer ettiği İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek telaşı! Gelen teklifler sonrası...

Fenerbahçe'nin genç yıldızını Fransa ve Almanya'dan takımlar takip ediyor.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek telaşı! Gelen teklifler sonrası...

Özellikle Lyon ve Bayer Leverkusen'in İsmail Yüksek için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek telaşı! Gelen teklifler sonrası...

Bu sezon 42 karşılaşmada görev yapan milli yıldız, 1 gol atarken 5 asist yaptı.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek telaşı! Gelen teklifler sonrası...

Sezonun en flaş isimlerinden biri olan İsmail Yüksek, gösterdiği müthiş performansın ödülünü zamlı sözleşme ile alacak.

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