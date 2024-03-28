Fenerbahçe'de İsmail Yüksek telaşı! Gelen teklifler sonrası...
Fenerbahçe yönetimi, bu sezon gösterdiği performansla devleri peşine takan İsmail Yüksek için harekete geçti. Kanarya, Sarı-lacivertliler, transfer teklifleri alan 25 yaşındaki futbolcunun maaşına büyük bir zam yaptı. İşte İsmail'in alacağı ücret...
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Fenerbahçe, geçen yılın başında yeni sözleşme imzaladığı oyuncusuyla ikinci kez masaya oturacak.
Yönetimin bu kararı almasında milli yıldıza gelen tekliflerin artması önemli rol oynuyor.
Takvim'de yer alan haberde Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'in maaşını 10 milyon liradan 25 milyon liraya çıkaracağı bildirildi.
Bu arada sarı-lacivertliler yıldız oyuncunun sözleşmesine serbest kalma maddesi de eklemek istiyor.
Kanarya'nın 2020 yılında Gölcükspor'dan 65 bin Euro'ya transfer ettiği İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin genç yıldızını Fransa ve Almanya'dan takımlar takip ediyor.
Özellikle Lyon ve Bayer Leverkusen'in İsmail Yüksek için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
Bu sezon 42 karşılaşmada görev yapan milli yıldız, 1 gol atarken 5 asist yaptı.
Sezonun en flaş isimlerinden biri olan İsmail Yüksek, gösterdiği müthiş performansın ödülünü zamlı sözleşme ile alacak.
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