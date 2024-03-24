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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran yıldız isim için Avrupa devleri yakın takibe geçti. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcunu Macaristan ile oynanan özel maçta tribünden izlediler. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 11:05
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de maç hazırlıkları sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası!

Diğer yandan yaz transfer sezonu için oyuncu arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerde takımdaki oyunculara gelecek tekliflerde yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan İsmail Yüksek, dev kulüplerin radarına girdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası!

Bu sezon gösterdiği performansla hem Fenerbahçe'nin hem de milli takımın bankosu olan İsmail Yüksek'e Avrupa kulüplerinin ilgisi tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası!

Son olarak Almanya Ligi Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Bayer Leverkusen ile ilgili olarak yeni bir bilgi geldi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası!

Takvim'in haberine göre Bayer Leverkusen kurmaylarının Türkiye'nin Macaristan ile Budapeşte'de oynadığı karşılaşmada İsmail Yüksek'i izlediği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası!

Alman yetkililerin Fenerbahçe'nin ligde Yukatel Adana Demirspor ile Kadıköy'de oynayacağı maçta da İsmail Yüksek'i izleyecekleri de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası!

Bayer Leverkusen'in İsmail Yüksek ile yakından ilgilendiği daha önce de Avrupa ve Alman basınında haber olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası!

25 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsmail Yüksek bu sezon 35'i ilk 11'de olmak üzere 42 maçta Fenerbahçe formasını giydi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası!

Bu maçlarda 3 bin 204 dakika sahada kalan İsmail Yüksek, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası!

FENER ÇITAYI YÜKSEK TUTACAK

Fenerbahçe forması ile istikrarlı bir performans ortaya koyan İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapıyı 18-20 milyon Euro'dan açması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası!

Bayer Leverkusen'in nasıl bir teklifle masaya geleceği ise henüz belli değil.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası!

25 yaşındaki futbolcu geçen sene de gösterdiği performansla adından bahsettirmişti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası!

1999 doğumlu orta saha oyuncusunun piyasa değeri ise 10 milyon euro.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası!

İsmail Yüksek, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

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