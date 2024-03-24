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Favori Fenerbahce

Attila Szalai, Süper Lig’de Fenerbahçe’yi şampiyonluğa yakın gördüğünü söyledi ve “Fenerbahçe’nin her maçını izliyorum. Şampiyonluk bekliyorum” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 06:50
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Favori Fenerbahce

Sezon başında Fenerbahçe'den Hoffenheim'a giden ocak ayında da Freiburg'a kiralanan Attila Szalai, Türkiye ve Fenerbahçe'yle olan bağının devam ettiğini söyledi. Süper Lig'i ve şampiyonluk yarışını yakından takip ettiğinin altını çizen Macar oyuncu, favorisinin ise eski takımı olduğunu belirtti. Szalai, "Fenerbahçe'nin her maçını izliyorum. Şampiyonluk bekliyorum. Başarırlar inşallah" dedi.

İNŞALLAH GARANTİLER

Tecrübeli stoper sözlerine şöyle devam etti: "Güzel günler bekliyorum. Fenerbahçe inşallah şampiyonluğu garantiler. Trabzonspor maçı sonrasında yaşanan olaylardan dolayı ise mutsuzum. Bu hareketler futbolda normal değil ama hayatımız bu. Almanya'da mutluyum. Çok maç oynamadım ama sıkı çalışıyorum. Daha güzel günler gelecek. Sabırla bekliyorum ve çalışıyorum."

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