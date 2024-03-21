TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

Birbirinden önemli isimleri kadrosunda bulunduran F.Bahçe'yi, buna karşın sezon sonunda büyük bir sorun bekliyor.

Bu doğrultuda Kanarya'da, sezonun bitmesiyle birlikte büyük bir neşter vurulması gerekiyor. F.Bahçe'de kiralıkların da dönmesiyle birlikte sözleşmesi devam eden 18 futbolcu bulunacak. İşte o isimler...