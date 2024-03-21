Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon gerek Avrupa'da gerekse Süper Lig'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Buna karşın sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ı, sezon sonunda büyük bir sorun bekliyor. İşte detaylar... | Detay Haber

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 13:22
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı içinde bulunan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde ise çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

2 kulvarda yer alan sarı-lacivertlileri, nisan ayında yoğun bir fikstür bekliyor. Kanarya, bu süreçte tökezlemek istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

Bir yandan takımı hazırlayan teknik direktör İsmail Kartal, öte yandan gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

Birbirinden önemli isimleri kadrosunda bulunduran F.Bahçe'yi, buna karşın sezon sonunda büyük bir sorun bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

YABANCI SAYISI 12'YE İNDİ

TFF'nin aldığı karar doğrultusunda, 14 yabancıya lisans çıkarabilen takımlar; gelecek sezondan itibaren 12 yabancıyı kadrosuna katabilecek.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

Bu doğrultuda Kanarya'da, sezonun bitmesiyle birlikte büyük bir neşter vurulması gerekiyor. F.Bahçe'de kiralıkların da dönmesiyle birlikte sözleşmesi devam eden 18 futbolcu bulunacak. İşte o isimler...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

LINCOLN

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

MIHA ZAJC

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

JIN-HO JO

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

JOAO PEDRO

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

RYAN KENT

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

LUAN PERES

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

FRED

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

LIVAKOVIC

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

KRUNIC

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

OMAR FAYED

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

DUSAN TADIC

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

OOSTERWOLDE

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

MIGUEL CRESPO

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

ALEXANDER DJIKU

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

RODRIGO BECAO

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

OSAYI SAMUEL

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

EDIN DZEKO

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...

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