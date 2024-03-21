TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon gerek Avrupa'da gerekse Süper Lig'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Buna karşın sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ı, sezon sonunda büyük bir sorun bekliyor. İşte detaylar... | Detay Haber
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Birbirinden önemli isimleri kadrosunda bulunduran F.Bahçe'yi, buna karşın sezon sonunda büyük bir sorun bekliyor.
YABANCI SAYISI 12'YE İNDİ
TFF'nin aldığı karar doğrultusunda, 14 yabancıya lisans çıkarabilen takımlar; gelecek sezondan itibaren 12 yabancıyı kadrosuna katabilecek.
Bu doğrultuda Kanarya'da, sezonun bitmesiyle birlikte büyük bir neşter vurulması gerekiyor. F.Bahçe'de kiralıkların da dönmesiyle birlikte sözleşmesi devam eden 18 futbolcu bulunacak. İşte o isimler...
* Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Leonardo Bonucci, Joshua King ve Michy Batshuayi listeye dahil edilmemiştir.
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