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"Çanakkele geçilmez"

Fenerbahçe, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı: "Türk milletinin büyük mücadelesi sonunda istikbalimizin yol haritası olan ve tarihe eşsiz bir kahramanlık destanı olarak geçen 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor; Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 06:50
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"Çanakkele geçilmez"
Fenerbahçe, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı: "Türk milletinin büyük mücadelesi sonunda istikbalimizin yol haritası olan ve tarihe eşsiz bir kahramanlık destanı olarak geçen 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor; Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz."
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