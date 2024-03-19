DİĞER
"Çanakkele geçilmez"
Fenerbahçe, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı: "Türk milletinin büyük mücadelesi sonunda istikbalimizin yol haritası olan ve tarihe eşsiz bir kahramanlık destanı olarak geçen 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor; Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz."
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.