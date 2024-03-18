Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları

TFF'DEN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin, "Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı. Sarı-lacivertli kafile, uzun süre stadyumda bekletildikten sonra, güvenlik önlemlerinin alınmasıyla stadyumdan ayrıldı. Kafile, İstanbul'a doğru yola çıkarken, çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Taraftarlar, alanda marşlarla İstanbul'a gelen takımlarını coşkuyla karşıladı.