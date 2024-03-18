Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı müsabakanın bitiş düdüğü sonrası ortalık karıştı. Sahaya giren bordo-mavili taraftarlar ile Fenerbahçeli bazı oyuncular arasında arbede yaşandı. Peki taraflar ve olaya dahil olan isimler TFF'den nasıl bir ceza alacak? Disiplin talimatnamesi bu konuda ne diyor? İşte PFDK kuralları...
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Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.
Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi.
Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı.
OYUNCULAR VE TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.
TFF'DEN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin, "Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.
Sarı-lacivertli kafile, uzun süre stadyumda bekletildikten sonra, güvenlik önlemlerinin alınmasıyla stadyumdan ayrıldı. Kafile, İstanbul'a doğru yola çıkarken, çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Taraftarlar, alanda marşlarla İstanbul'a gelen takımlarını coşkuyla karşıladı.
VERİLEBİLECEK CEZALAR BELLİ OLDU
Yaşanan olayların ardından gözler şimdi de verilecek olan cezalara çevrildi. PFDK kuralları yaşanan olaylarla ilgili kurallarda ne diyor? Kim, kaç maç ceza alacak?
İşte madde madde verilebilecek o cezalar...
Sabah'ın derlediği habere göre; Futbol Disiplin Talimatı açısından maçta yaşanan saha için olaylara yönelik verilecek cezalar madde madde açık bir şekilde belirtiliyor.
- Md. 39 Hakem Soyunma Odası ve Koridorların Güvenliği'nin Sağlanması
- Md. 44 Saldırı
- Md. 45 Kavga
Md. 49 Usulsüz Seyirci Alma ve Merdiven Boşluklarının Boş Bırakılmaması
Md. 53 Çirkin ve Kötü Tezahürat
Md. 52 Saha Olayları
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