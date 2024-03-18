Haberler Fenerbahçe Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı müsabakanın bitiş düdüğü sonrası ortalık karıştı. Sahaya giren bordo-mavili taraftarlar ile Fenerbahçeli bazı oyuncular arasında arbede yaşandı. Peki taraflar ve olaya dahil olan isimler TFF'den nasıl bir ceza alacak? Disiplin talimatnamesi bu konuda ne diyor? İşte PFDK kuralları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 12:42
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Fred (2) ve Michy Batshuayi kaydetti.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı ve şampiyonluk yarışında kritik virajı kayıpsız döndü.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları

Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu. Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları

Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları

OYUNCULAR VE TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları

TFF'DEN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin, "Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertli kafile, uzun süre stadyumda bekletildikten sonra, güvenlik önlemlerinin alınmasıyla stadyumdan ayrıldı. Kafile, İstanbul'a doğru yola çıkarken, çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Taraftarlar, alanda marşlarla İstanbul'a gelen takımlarını coşkuyla karşıladı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları

VERİLEBİLECEK CEZALAR BELLİ OLDU
Yaşanan olayların ardından gözler şimdi de verilecek olan cezalara çevrildi. PFDK kuralları yaşanan olaylarla ilgili kurallarda ne diyor? Kim, kaç maç ceza alacak?

İşte madde madde verilebilecek o cezalar...

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları

Sabah'ın derlediği habere göre; Futbol Disiplin Talimatı açısından maçta yaşanan saha için olaylara yönelik verilecek cezalar madde madde açık bir şekilde belirtiliyor.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları

- Md. 39 Hakem Soyunma Odası ve Koridorların Güvenliği'nin Sağlanması

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları

- Md. 44 Saldırı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları

- Md. 45 Kavga

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları

Md. 49 Usulsüz Seyirci Alma ve Merdiven Boşluklarının Boş Bırakılmaması

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları

Md. 53 Çirkin ve Kötü Tezahürat

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