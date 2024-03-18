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Fenerbahçe Opet'in Allianz Vero Volley'i konuk edecek

Son dakika spor haberleri... CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Opet, 19 Mart Salı günü yarı final rövanş maçında İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley'i konuk edecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 11:59
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Fenerbahçe Opet'in Allianz Vero Volley'i konuk edecek

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda 3-0 kaybettiği eşleşmenin rövanşında 19 Mart Salı günü İtalyan ekibi Allianz Vero Volley'i ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Rumen hakem Benone Visan ile Yunan Alexandros Mylokanis yönetecek.

Sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleyi 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda maçı altın sete taşıyacak.

Allianz Vero Volley, iki set kazanması durumunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen taraf olacak.

Turu geçen ekip, Eczacıbaşı Dynavit-A. Carraro Imoco eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

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