FENERBAHÇE HABERİ - Batshuayi'nin golünden önce faul var mı? İşte Trio ekibinin yorumları

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini Fred (2) ve Batshuayi'nin golleriyle 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.