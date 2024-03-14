Haberler Fenerbahçe İtalya'dan bomba iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'ye

İtalya'dan bomba iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: İtalyan basınından futbol dünyasını sarsacak bir iddia geldi. Calciomercato’daki flaş haberde, Fenerbahçe’nin şampiyonluğu kaybetmesi halinde Jose Mourinho’yu takımın başına getirebileceği ileri sürüldü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 06:50
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İtalya'dan bomba iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'ye

Dünyanın en seçkin teknik direktörlerinden Jose Mourinho'nun yeni kulübünün Fenerbahçe olabileceği iddia edildi.

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İtalya'dan bomba iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'ye

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir yarışa giren sarı-lacivertliler, 76 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İtalya'dan bomba iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'ye

Sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Kanarya, kalan 9 maçtan en iyi sonuçlarla ayrılmanın planlarını yapıyor.

İtalya'dan bomba iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'ye

Avrupa hedefi de olan Fenerbahçe, Konferans Ligi'ni de müzesine götürmenin hayalini kuruyor.

İtalya'dan bomba iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'ye

Sarı-lacivertliler, son 16 turu rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile çeyrek final mücadelesi veriyor.

İtalya'dan bomba iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'ye

İlk maçını deplasmanda 3-0 kazanan Kanarya, turun ağır favorisi konumuna gelmiş durumda.

İtalya'dan bomba iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'ye

Kadıköy'de oynanacak karşılaşmadan turu getirecek sonucu almak isteyen Fenerbahçe, yoluna emin adımlarla devam etmeyi amaçlıyor.

İtalya'dan bomba iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'ye

Süper Kupa finalinde de Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup edip kupayı almayı hedefliyor.

İtalya'dan bomba iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'ye

Sezonu 3 kupayla kapatmak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezon hakkında gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı.

İtalya'dan bomba iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'ye

Süper Lig şampiyonluğunun kazanılamaması halinde Kanarya'nın teknik direktör değişikliğine gideceği öne sürüldü.

İtalya'dan bomba iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'ye

Calciomercato'da Maurizio Russo imzasıyla yayınlanan haberde, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'dan memnun olduğu ancak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırması halinde hoca değişikliği yaşanacak.

İtalya'dan bomba iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'ye

EN GÜÇLÜ ADAY FENERBAHÇE!
İtalyan gazetesi, sarı-lacivertli kulübün ilk hedefinin ise Mourinho olduğu ileri sürüldü.

İtalya'dan bomba iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'ye

Haberde, Roma'daki görevinden ayrılan 61 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının önünde Manchester United, Chelsea, Newcastle, Al-Hilal, Al-Nassr, Napoli ve Juventus seçeneklerinin yanı sıra Fenerbahçe'nin de güçlü bir aday olarak yer aldığı vurgulandı.

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