İtalya'dan bomba iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'ye
Son dakika spor haberi: İtalyan basınından futbol dünyasını sarsacak bir iddia geldi. Calciomercato’daki flaş haberde, Fenerbahçe’nin şampiyonluğu kaybetmesi halinde Jose Mourinho’yu takımın başına getirebileceği ileri sürüldü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir yarışa giren sarı-lacivertliler, 76 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Kanarya, kalan 9 maçtan en iyi sonuçlarla ayrılmanın planlarını yapıyor.
Avrupa hedefi de olan Fenerbahçe, Konferans Ligi'ni de müzesine götürmenin hayalini kuruyor.
Sarı-lacivertliler, son 16 turu rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile çeyrek final mücadelesi veriyor.
İlk maçını deplasmanda 3-0 kazanan Kanarya, turun ağır favorisi konumuna gelmiş durumda.
Kadıköy'de oynanacak karşılaşmadan turu getirecek sonucu almak isteyen Fenerbahçe, yoluna emin adımlarla devam etmeyi amaçlıyor.
Süper Kupa finalinde de Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup edip kupayı almayı hedefliyor.
Sezonu 3 kupayla kapatmak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezon hakkında gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı.
Süper Lig şampiyonluğunun kazanılamaması halinde Kanarya'nın teknik direktör değişikliğine gideceği öne sürüldü.
Calciomercato'da Maurizio Russo imzasıyla yayınlanan haberde, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'dan memnun olduğu ancak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırması halinde hoca değişikliği yaşanacak.
EN GÜÇLÜ ADAY FENERBAHÇE!
İtalyan gazetesi, sarı-lacivertli kulübün ilk hedefinin ise Mourinho olduğu ileri sürüldü.
Haberde, Roma'daki görevinden ayrılan 61 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının önünde Manchester United, Chelsea, Newcastle, Al-Hilal, Al-Nassr, Napoli ve Juventus seçeneklerinin yanı sıra Fenerbahçe'nin de güçlü bir aday olarak yer aldığı vurgulandı.
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