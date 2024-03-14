Haberler Fenerbahçe İşte Avrupa kupalarında çeyrek ve yarı final kuraları programı!

İşte Avrupa kupalarında çeyrek ve yarı final kuraları programı!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın yapılacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 12:53
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Avrupa kupalarında çeyrek ve yarı final kuraları programı!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunu geçmesi halinde Fenerbahçe'nin rakibi de belli olacak.

Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile taraftarı önünde karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00, Avrupa Ligi kurası TSİ 15.00, Avrupa Konferans Ligi kurası ise TSİ 16.00'da çekilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve PSG mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde ise çeyrek finale yükselecek takımlar, bu akşam oynanacak maçlarla belli olacak.

DİĞER
Ateş Kuşları’nda Sultan ve Kara’nın sırları açığa mı çıkıyor?
Son dakika: Konya'da Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü! Pilot paraşütle kurtuldu... Bölgeden ilk görüntüler geldi
Trabzonspor - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu
G.Saray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Batshuayi ve Meunier'e müjde!
İşte Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar!
Süper Loto sorgulama ekranı 14 Mart Perşembe 2024
AFAD, Kandilli son depremler listesi (14 Mart 2024)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 14 Mart rakamları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa kupalarının kura programı! İşte Avrupa kupalarının kura programı! 12:53
G.Saray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus... G.Saray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus... 12:42
İşte Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar! İşte Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar! 12:32
3 büyükler transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor 3 büyükler transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor 11:55
Al Feiha - Al Riyadh maçı hangi kanalda? Al Feiha - Al Riyadh maçı hangi kanalda? 11:54
Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçı hangi kanalda? 11:50
Daha Eski
Trabzonspor - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu Trabzonspor - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu 11:45
Al Taee - Al Ittifaq maçı hangi kanalda? Al Taee - Al Ittifaq maçı hangi kanalda? 11:44
Alperen'e flaş sözleşme teklifi! Alperen'e flaş sözleşme teklifi! 11:33
ABD'ye Avrupa şampiyonu olarak gitmek istiyor! ABD'ye Avrupa şampiyonu olarak gitmek istiyor! 11:29
İşte F.Bahçe'nin Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk şansı! İşte F.Bahçe'nin Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk şansı! 11:13
Arjantin Süper Kupası sahibini buldu! Arjantin Süper Kupası sahibini buldu! 11:09