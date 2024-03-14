FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel için çılgın teklif! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Lig ve Avrupa'da yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Bright Osayi-Samuel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibinin Nijeryalı futbolcu için sarı-lacivertli kulübe dev bir teklif yapacağı iddia edildi. İşte o rakam... (FB spor haberi)
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Yeni transferleriyle sezona bomba gibi bir giriş yapan Kanarya, ara transfer döneminin de en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Fenerbahçe, kış transfer döneminde Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic takviyeleriyle kadrosunu güçlendirdi.
Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de yapılan takviyelerle birlikte bazı oyuncuların performansındaki yükselişler de camiayı memnun etti.
Sarı-lacivertlilerde bu sezon etkili performans sergileyen oyunculardan biri de Bright Osayi-Samuel oldu.
Ülkesi Nijerya ile Afrika Kupası'nı kazanma başarısını gösteren yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla olan performansıyla da dikkatleri üzerine çekti.
Fenerbahçe'deki istikrarlı oyununu sürdüren Osayi-Samuel ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
LEEDS UNITED TALİP OLDU
İngiliz basınında yer alan ve Habertürk'ün derlediği habere göre; Championship ekibi Leeds United, Bright-Osayi Samuel'i istiyor.
7 MİLYON POUND ÖDENECEK
Haberde; Leeds'in 26 yaşındaki oyuncu için 7 milyon poundluk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı vurgulandı.
Leeds United bu sezon Championship'te zirvenin 3 puan gerisinde 79 puanla şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Osayi'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 8.5 milyon Euro.
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