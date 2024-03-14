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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel için çılgın teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Lig ve Avrupa'da yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Bright Osayi-Samuel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibinin Nijeryalı futbolcu için sarı-lacivertli kulübe dev bir teklif yapacağı iddia edildi. İşte o rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 09:01
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel için çılgın teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren, UEFA Konferans Ligi'nde de çeyrek finale bir maç uzaklıkta olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel için çılgın teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Ligde son şampiyonluğunu 2014 yılında yaşayan ve sezonu zirvede noktalayarak hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından biri olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel için çılgın teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı vermişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel için çılgın teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Yeni transferleriyle sezona bomba gibi bir giriş yapan Kanarya, ara transfer döneminin de en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel için çılgın teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe, kış transfer döneminde Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic takviyeleriyle kadrosunu güçlendirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel için çılgın teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de yapılan takviyelerle birlikte bazı oyuncuların performansındaki yükselişler de camiayı memnun etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel için çılgın teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertlilerde bu sezon etkili performans sergileyen oyunculardan biri de Bright Osayi-Samuel oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel için çılgın teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Ülkesi Nijerya ile Afrika Kupası'nı kazanma başarısını gösteren yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla olan performansıyla da dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel için çılgın teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'deki istikrarlı oyununu sürdüren Osayi-Samuel ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel için çılgın teklif! Bunu kimse beklemiyordu

LEEDS UNITED TALİP OLDU

İngiliz basınında yer alan ve Habertürk'ün derlediği habere göre; Championship ekibi Leeds United, Bright-Osayi Samuel'i istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel için çılgın teklif! Bunu kimse beklemiyordu

7 MİLYON POUND ÖDENECEK

Haberde; Leeds'in 26 yaşındaki oyuncu için 7 milyon poundluk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel için çılgın teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Leeds United bu sezon Championship'te zirvenin 3 puan gerisinde 79 puanla şampiyonluk mücadelesi veriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel için çılgın teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel için çılgın teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Osayi'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 8.5 milyon Euro.

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