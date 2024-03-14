FENERBAHÇE SAINT GILLOISE CANLI | Fenerbahçe maçı Konferans Ligi CANLI İZLE

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gilloise'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği rakibini eleyerek çeyrek finale adını yazdırmayı hedefliyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetiyor.

FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇINDA İLK 11'LER Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kent, Batshuayi

Union Saint Gilloise: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida, Lapoussin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nilsson, Eckert

KADRODA 4 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Rade Krunic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Joshua King ve Çağlar Söyüncü, Belçika temsilcisi karşısında forma giyemiyor. Yaşadığı sakatlığın ardından saha çalışmalarına başlayan Rodrigo Becao ise tam olarak hazır olmaması sebebiyle Belçika ekibi karşısında görev alamıyor.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Zimbru'yu eledikten sonra Maribor'u da saf dışı bırakarak play-off oynama hakkı kazandı. Bu turda Twente'yi geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu H Grubu'nu lider tamamladı. Fenerbahçe, evinde oynadığı 6 maçı da kazanırken 23 gol attı ve kalesinde ise 4 gol gördü.

SAINT-GILLOISE'DE EKSİK HAYLİ FAZLA

Fenerbahçe'nin bugünkü rakibi Union Sait- Gilloise'de eksikler bir hayli fazla... Sarı kart cezalısı Mohamed Amoura'nın yanı sıra Burgess, Leysen, Kevin Mac Allister ve Kevin Rodriguez yok.

AVRUPA'DA 268. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 267 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 106 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda kanarya, rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 16. DÜELLO

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 16. kez mücadele ediyor. Sarı-kanarya, bu organizasyonda oynadığı 15 müsabakada 11 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 41 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

BELÇİKALILARA KARŞI ÜSTÜN

Union SG ile ikinci kez karşılaşan Fenerbahçe, Belçika ekipleriyle 9 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, geride kalan bu karşılaşmalarda 5'ini kazandı. Kanarya, 3 maçtan beraberlikle ayrıldı, 1 maçta da yenildi.