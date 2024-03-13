Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer bombası! Sadio Mane ve Talisca...

DEVLER LİGİ PLANLAMASI 30 yaşındaki Talisca'nın Al Nassr'la sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Bonservisi ise yaklaşık 15 milyon euro.

Ancak Suudi kulübünde yılda 10 milyon euro kazanıyor olması transferde önemli bir engel.



