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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer bombası! Sadio Mane ve Talisca...

Son dakika spor haberi: Suudi Arabistan basınından transfer dünyasını sarsacak iki bomba iddia geldi. Kadro mühendisliği çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni sezonda önemli isimleri kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü. Rotasını Arabistan'a çeviren iki kulüpten Galatasaray'ın Sadio Mane'yi Fenerbahçe'nin ise Anderson Talisca'yı transfer etmek istediği belirtildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer bombası! Sadio Mane ve Talisca...

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, sezon sonu için kadro planlama çalışmalarına başladı. İki ezeli rakibin transferde bombaları patlatmaya hazırlandığı kaydedildi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer bombası! Sadio Mane ve Talisca...

Suudi Arabistan basını müthiş bir iddiada bulunarak, Al Nassr'ın Senegalli yıldızı Sadio Mane'nin takımdan ayrılmak istediğini ileri sürdü.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer bombası! Sadio Mane ve Talisca...

Suudi gazeteci Halid bin Abdülaziz, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, yeniden Avrupa'ya dönmeyi planladığını ve kendisiyle daha önce ilgilenen Galatasaray'ın yolunu tutabileceğine dikkat çekti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer bombası! Sadio Mane ve Talisca...

KULÜBÜ DE SATMAK İSTİYOR
Haberde, son dönemde form düşüklüğü yaşayan Senegalli yıldızla yolların ayrılmasına kulüp yönetiminin de sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer bombası! Sadio Mane ve Talisca...

Al Nassr'da astronomik ücret alan Mane'nin daha düşük rakama Avrupa'ya dönmeye hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer bombası! Sadio Mane ve Talisca...

Sezon başında Bayern Münih'ten Suudi kulübüne transfer olan Mane, 33 maçta 13 gol attı, 7 asist yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer bombası! Sadio Mane ve Talisca...

Günün ikinci bomba transfer iddiası da yine Suudi Arabistan kaynaklı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer bombası! Sadio Mane ve Talisca...

TALISCA FENERBAHÇE'YE!
Buna göre, Al Nassr'ın bir diğer süper yıldızı Anderson Talisca için Fenerbahçe nabız yokluyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer bombası! Sadio Mane ve Talisca...

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Talisca'nın artık Avrupa arenasında boy göstermek istediği ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer bombası! Sadio Mane ve Talisca...

Brezilyalı yıldızın bu nedenle Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu bazı kulüplerle görüştüğü kaydedildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer bombası! Sadio Mane ve Talisca...

DEVLER LİGİ PLANLAMASI
30 yaşındaki Talisca'nın Al Nassr'la sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Bonservisi ise yaklaşık 15 milyon euro.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer bombası! Sadio Mane ve Talisca...

Ancak Suudi kulübünde yılda 10 milyon euro kazanıyor olması transferde önemli bir engel.

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