Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları
Son olarak Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2'lik skorla mağlup ederken Fenerbahçe evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1'lik skorla yenerek hata yapmadı. İki ezeli takım arasında şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne olurken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları merakla araştırılıyor. İşte detaylar...
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30. hafta:
Kasımpaşa-Galatasaray
Trabzonspor-Fenerbahçe
31. hafta:
Galatasaray-Hatayspor
Fenerbahçe-Adana Demirspor
32. hafta:
Alanyaspor-Galatasaray
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
33. hafta:
Galatasaray-Pendikspor
Sivasspor-Fenerbahçe
34. hafta:
Adana Demirspor-Galatasaray
Fenerbahçe-Beşiktaş
35. hafta:
Galatasaray-Sivasspor
Konyaspor-Fenerbahçe
36. hafta:
Fatih Karagümrük-Galatasaray
Fenerbahçe-Kayserispor
37. hafta:
Galatasaray-Fenerbahçe
38. hafta:
Konyaspor-Galatasaray
Fenerbahçe-İstanbulspor
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