Haberler Fenerbahçe Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları

Son olarak Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2'lik skorla mağlup ederken Fenerbahçe evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1'lik skorla yenerek hata yapmadı. İki ezeli takım arasında şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne olurken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları merakla araştırılıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 11:34
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Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonluk yarışı kıran kırana devam ediyor. Lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, 29. hafta maçlarında da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları

Ntvspor'da yer alan habere göre, oynanan karşılaşmaların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları merak konusu oldu.

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları

Şampiyonluk yarışında son viraja girilirken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan 9 maçlık fikstürü şöyle:

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları

30. hafta:

Kasımpaşa-Galatasaray

Trabzonspor-Fenerbahçe

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları

31. hafta:

Galatasaray-Hatayspor

Fenerbahçe-Adana Demirspor

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları

32. hafta:

Alanyaspor-Galatasaray

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları

33. hafta:

Galatasaray-Pendikspor

Sivasspor-Fenerbahçe

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları

34. hafta:

Adana Demirspor-Galatasaray

Fenerbahçe-Beşiktaş

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları

35. hafta:

Galatasaray-Sivasspor

Konyaspor-Fenerbahçe

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