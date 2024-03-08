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Ronaldinho'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı! "2011 yılında..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Barcelona formasıyla gösterdiği performansla bir döneme damga vuran ve gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak kabul edilen Brezilyalı eski yıldız Ronaldinho, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Eski dünya yıldızı, Fenerbahçe ile ilgili gündem yaratacak bir açıklamada bulundu. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 18:10
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Ronaldinho'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı! "2011 yılında..."

Kariyerinde PSG, Barcelona ve Milan gibi devlerin formasını terleten ve özellikle Barcelona formasıyla gösterdiği performansla bir döneme damgasını vuran eski dünya yıldızı Ronaldinho, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ronaldinho'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı! "2011 yılında..."

Geçtiğimiz hafta Survivor'a katılarak gündem olan Brezilyalı eski yıldız, ülkesinin basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Ronaldinho'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı! "2011 yılında..."

"FENERBAHÇE'YE TRANSFERİMİ BİR YÖNETİCİ ENGELLEDİ"

Bolsonaro'ya konuşan Ronaldinho, "Acun Ilıcalı ve Roberto Carlos, 2011 yılında Fenerbahçe'ye gitmem için çok ısrar ettiler ama bir Fenerbahçe yöneticisi transferimi engelledi." ifadelerini kullandı.

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