Ronaldinho'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı! "2011 yılında..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Barcelona formasıyla gösterdiği performansla bir döneme damga vuran ve gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak kabul edilen Brezilyalı eski yıldız Ronaldinho, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Eski dünya yıldızı, Fenerbahçe ile ilgili gündem yaratacak bir açıklamada bulundu. İşte o sözler... (FB spor haberi)
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Ronaldinho, profesyonel kariyerinde toplam 547 maça çıktı.
Eski dünya yıldızı, 197 gol atarken, 166 da asist kaydetti.
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