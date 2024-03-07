FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao'dan Kanarya'yı yıkan haber!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin, Brezilyalı savunmacısı Becao Hatayspor maçında yeniden sakatlanmıştı. Tecrübeli ismin, sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
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Sabah'ta yer alan habere göre Becao'nun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Deneyimli stoper, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor maçında da sakatlık geçirmişti.
Oyuna devam edemeyen yıldız oyuncu sahadan ayrılmıştı.
Becao, sarı-lacivertlilerin 28. haftada oynadığı Atakaş Hatayspor maçına kadar sahalardan uzak kalmıştı.
Yıldız isim kısa süre önce takımla çalışmalara başlamıştı.
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