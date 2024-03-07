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FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao'dan Kanarya'yı yıkan haber!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin, Brezilyalı savunmacısı Becao Hatayspor maçında yeniden sakatlanmıştı. Tecrübeli ismin, sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 09:51
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao'dan Kanarya'yı yıkan haber!

UEFA Konferans Ligi'nde Union St. Gilloise'la kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'ye, Brezilyalı stoperi Becao'dan kötü haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao'dan Kanarya'yı yıkan haber!

Bu sezon sakatlığı sebebiyle tam 25 mücadelede forma giyemeyen 28 yaşındaki futbolcu, Hatayspor maçına ilk 11'de başlamış ancak 82'de oyundan alınmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao'dan Kanarya'yı yıkan haber!

Tecrübeli oyuncunun ameliyat edilen tendonunun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao'dan Kanarya'yı yıkan haber!

Sabah'ta yer alan habere göre Becao'nun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao'dan Kanarya'yı yıkan haber!

Deneyimli stoper, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor maçında da sakatlık geçirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao'dan Kanarya'yı yıkan haber!

Oyuna devam edemeyen yıldız oyuncu sahadan ayrılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao'dan Kanarya'yı yıkan haber!

Becao, sarı-lacivertlilerin 28. haftada oynadığı Atakaş Hatayspor maçına kadar sahalardan uzak kalmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao'dan Kanarya'yı yıkan haber!

Yıldız isim kısa süre önce takımla çalışmalara başlamıştı.

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