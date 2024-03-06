Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Berkay Yılmaz kapışması!

Ligde bitime 10 maç kala gelecek sezon için çalışmalarını hızlandıran iki ezeli rakiple ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray bir yandan şampiyonluk için mücadele ederken, diğer yandan yine bir transferde karşı karşıya geldi.