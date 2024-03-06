Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Berkay Yılmaz kapışması!
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de zirve yarışında olduğu gibi transferde de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Berkay Yılmaz yarışı başladı. 19 yaşındaki oyuncu için sürpriz transfer gelişmeleri yaşandı. İşte son detaylar... FB-GS HABERLERİ
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Ligde bitime 10 maç kala gelecek sezon için çalışmalarını hızlandıran iki ezeli rakiple ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fenerbahçe ile Galatasaray bir yandan şampiyonluk için mücadele ederken, diğer yandan yine bir transferde karşı karşıya geldi.
Sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nu rekor bir bonservis bedeliyle satmayı planlayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin de gündeminde olan 19 yaşındaki sol bek Berkay Yılmaz'ı gündemine aldı. İki kulübün hem oyuncunun ailesiyle hem de Freiburg'la görüşme yapacağı belirtildi.
İSPANYOLLAR DUYURDU
Galatasaray ve Fenerbahçe bu transferde yalnız değil. İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; La Liga temsilcisi Real Betis de 19 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak istiyor.
Haberde; 'Fenerbahçe ve Galatasaray, Real Betis'in planlarına engel oluyor. İki Türk kulübü Freiburg'un genç oyuncusu için çalışmalar yapıyor' ifadelerine yer verildi. Galatasaray, Berkay'ı devre arasında da istemişti.
9 MAÇTA 1 GOL 3 ASİST
Freiburg U19 takımında forma giyen Berkay Yılmaz, bu sezon oynadığı 9 maçta 592 dakika sahada kalırken, 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Genç sol bek, milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.
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