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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Berkay Yılmaz kapışması!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de zirve yarışında olduğu gibi transferde de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Berkay Yılmaz yarışı başladı. 19 yaşındaki oyuncu için sürpriz transfer gelişmeleri yaşandı. İşte son detaylar... FB-GS HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Berkay Yılmaz kapışması!

Süper Lig'de sezonu zirvede noktalamak için müthiş bir mücadele veren Fenerbahçe ve Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Berkay Yılmaz kapışması!

Sarı-kırmızılılar, 28 haftası geride kalan Süper Lig'de 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Cimbom, topladığı 75 puanla zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Berkay Yılmaz kapışması!

Sarı-lacivertlilerse çıktığı 28 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kanarya, topladığı 73 puanla 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Berkay Yılmaz kapışması!

Ligde bitime 10 maç kala gelecek sezon için çalışmalarını hızlandıran iki ezeli rakiple ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Berkay Yılmaz kapışması!

Fenerbahçe ile Galatasaray bir yandan şampiyonluk için mücadele ederken, diğer yandan yine bir transferde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Berkay Yılmaz kapışması!

Sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nu rekor bir bonservis bedeliyle satmayı planlayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin de gündeminde olan 19 yaşındaki sol bek Berkay Yılmaz'ı gündemine aldı. İki kulübün hem oyuncunun ailesiyle hem de Freiburg'la görüşme yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Berkay Yılmaz kapışması!

İSPANYOLLAR DUYURDU

Galatasaray ve Fenerbahçe bu transferde yalnız değil. İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; La Liga temsilcisi Real Betis de 19 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Berkay Yılmaz kapışması!

Haberde; 'Fenerbahçe ve Galatasaray, Real Betis'in planlarına engel oluyor. İki Türk kulübü Freiburg'un genç oyuncusu için çalışmalar yapıyor' ifadelerine yer verildi. Galatasaray, Berkay'ı devre arasında da istemişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Berkay Yılmaz kapışması!

9 MAÇTA 1 GOL 3 ASİST

Freiburg U19 takımında forma giyen Berkay Yılmaz, bu sezon oynadığı 9 maçta 592 dakika sahada kalırken, 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Genç sol bek, milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

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