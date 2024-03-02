Cengiz Ünder: Kariyer rekorumu rahat geçeceğimi düşünüyorum!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Mersin'de Atakaş Hatayspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken maçın ardından sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

İŞTE CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI:

Kariyer rekorumu rahat geçeceğimi düşünüyorum. Yaklaşık 2 ay futbol oynamadım. Sakatlık dönüşü zor olsa da şimdiden 9 golüm oldu. Daha fazla atacağımı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Mental olarak düşmemeye çalışıyorum. Dışarıya kulağımı kapatıyorum ve sadece işime odaklanıyorum.

Baskı olmuyor. Ankaragücü maçında benzer bir pozisyon yakaladım ama atamadım. Burada attım. Dusan ile çok iyi anlaşıyorum. Kendime güveniyorum ve öz güvenim var. Daha çok maç var. Uzaktan gollerimi taraftarlara göstereceğim.