Osayi - Samuel: Önümüzdeki maçları sabırsızlıkla bekliyorum!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadelede gol perdesini açan Osayi - Samuel mücadeleyi değerlendirdi.

İŞTE OSAYI'NIN AÇIKLAMALARI:

Önemli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Son açtan sonra güçlü bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Maça iyi başladık. Milli takımdan döndükten sonra ilk maçımdı ve fark yaratmam gerekiyordu. Lig uzun bir maraton. Avrupa'da önemli bir maçımız var. Konferans Ligi'ni de kazanmak istiyoruz. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız.

Fiziksel anlamda ağrılarım vardı. Turnuva zordu ve bu ağlardan dolayı idman kaçırdım. Döndükten sonra fiziksel anlamda çalışmam oldu. Şu anda daha iyi bir noktaya geleceğimi düşünüyorum. Sabırsızlıkla önümüzdeki maçları bekliyorum. Daha iyi performans göstereceğimi düşünüyorum.