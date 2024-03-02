Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam

Son dakika spor haberi: Bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran Edin Dzeko, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Transferin gözdesi konumundaki Boşnak golcüye flaş bir talip çıktı. Deneyimli yıldızın astronomik bedelle yeni takımına imza atacağı ifade edildi. İşte o dev rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 10:23
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FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'nun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam

Bu sezonki performansıyla göz dolduran deneyimli hücum oyuncusu transferin gözdesi konumunda.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam

32 resmi maçta forma giyen Edin Dzeko, 22 gol ve 7 asistle sezona damgasını vurdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam

Taraftarın sevgilisi haline gelen Dzeko, teknik direktör İsmail Kartal'ın en önemli kozlarından biri.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam

Takımın gol yükünü çeken isimlerden biri olan Edin Dzeko, sezon sonu için önemli bir teklif aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam

AL HİLAL TALİP OLDU!
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal, Fenerbahçe'nin yıldız isminin peşine düştü.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam

Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam

Boşnak golcüyü renklerine bağlama konusunda oldukça ciddi olan Suudi ekibi, transfer için önemli bir bütçe ayırdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam

DZEKO'YA ASTRONOMİK TEKLİF!
Fenerbahçe'den ayrılıp Al Hilal'e gideceği konuşulan Edin Dzeko hakkındaki flaş iddiayı Suudi Arabistan basını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam

SENELİK 11 MİLYON EURO ÖNERİLDİ!
"skyalsuadia" adlı haber sitesi; Al-Hilal'in Boşnak oyuncuyla görüştüğünü ve senelik 11 milyon euro maaş önerdiğini yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam

Sarı-lacivertlilerde, senelik 4.2 milyon euro maaşı olan 37 yaşındaki golcü, Suudi temsilcisinde, sarı-lacivertlilerden aldığının yaklaşık olarak 3 katı fazlasını kazanacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam

Bu sezonki flaş performansıyla adından söz ettiren Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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