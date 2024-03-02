FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam
Son dakika spor haberi: Bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran Edin Dzeko, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Transferin gözdesi konumundaki Boşnak golcüye flaş bir talip çıktı. Deneyimli yıldızın astronomik bedelle yeni takımına imza atacağı ifade edildi. İşte o dev rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Taraftarın sevgilisi haline gelen Dzeko, teknik direktör İsmail Kartal'ın en önemli kozlarından biri.
Takımın gol yükünü çeken isimlerden biri olan Edin Dzeko, sezon sonu için önemli bir teklif aldı.
AL HİLAL TALİP OLDU!
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal, Fenerbahçe'nin yıldız isminin peşine düştü.
Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçti.
Boşnak golcüyü renklerine bağlama konusunda oldukça ciddi olan Suudi ekibi, transfer için önemli bir bütçe ayırdı.
DZEKO'YA ASTRONOMİK TEKLİF!
Fenerbahçe'den ayrılıp Al Hilal'e gideceği konuşulan Edin Dzeko hakkındaki flaş iddiayı Suudi Arabistan basını duyurdu.
SENELİK 11 MİLYON EURO ÖNERİLDİ!
"skyalsuadia" adlı haber sitesi; Al-Hilal'in Boşnak oyuncuyla görüştüğünü ve senelik 11 milyon euro maaş önerdiğini yazdı.
Sarı-lacivertlilerde, senelik 4.2 milyon euro maaşı olan 37 yaşındaki golcü, Suudi temsilcisinde, sarı-lacivertlilerden aldığının yaklaşık olarak 3 katı fazlasını kazanacak.
Bu sezonki flaş performansıyla adından söz ettiren Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Bosna Hersek Milli Takımı'nın efsane isimlerinden Dzeko, ülkesi adına çıktığı 133 maçta 65 gollük katkı verdi.
Önemli bir kariyeri olan yıldız golcü, Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter gibi takımların formasını giydi.
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