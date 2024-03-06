Fenerbahçeli yıldız gemileri yaktı! Takımdan ayrılıyor
TRANSFER HABERİ: Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde geldiği günden bu yana beklentileri veremeyen ve eleştirilerin hedefi olan yıldız isim takımdan ayrılmak istiyor. Bu ismin sürpriz talebini İngiliz basını duyurdu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Avrupa'ya çevrildi. Sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda US Gilloise ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu karşılaşma, 7 Mart Perşembe günü Lotto Park'ta oynanacak. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.
Ziraat Türkiye Kupası'na MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak çeyrek finalde veda eden Kanarya, hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluk hedefliyor.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde olduğu gibi devre arası transfer dönemini de oldukça hareketli geçirdi.
Leonardo Bonucci, Rade Krunic, Çağlar Söyüncü ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Samet Akaydin, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz, Miguel Crespo, Emre Mor ve Lincoln'ü kiralık gönderdi.
Yeni bir kadro planlaması yapan Kanarya, Luan Peres ve Ryan Kent'e lisanas çıkarılmadı. Bu isimlerden Kent ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Alanyaspor karşılaşmasında uzun süre şans vermediği deneyimli oyuncuyu sahaya sonradan oyuna dahil etmesi gündem olmuştu.
İngilizler, lisansı dondurulan 27 yaşındaki futbolcunun takım aramaya başladığını ve sezon sonunda Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılacağını duyurdu.
İngiliz kanadın Fenerbahçe'ye bedelsiz geldiği için bonservisini de almak istediği ve bu yönde yönetimle görüşmelere şimdiden başladığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takımla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kent'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.