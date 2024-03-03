Zirveye kuruldu

Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi G.Saray ile amansız bir yarışa giren F.Bahçe, Mersin'deki maçta Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya hızlı başladı. F.Bahçe, 25'inci dakikada Dzeko'nun pasında Osayi-Samuel'in golüyle öne geçti. 40'ıncı dakika Tadic'in ortasında topa gelişine tek vuruş yapan Cengiz Ünder farkı ikiye çıkardı. Sarı-lacivertliler ilk devrede bir net çok fırsat bulurken, farkın açılmasını önleyen isim Hatay kalecisi Erce oldu.

DERBİ SONUCUNU BEKLİYOR

Fenerbahçe ikinci yarıda da baskılı oyununu sürdürdü ve deplasmandan üç puanla dönmeyi başardı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla maç fazlasıyla G.Saray'ın 1 puan önünde ligin zirvesine yerleşirken, bugün oynanacak Beşiktaş- G.Saray derbisinin sonucunu beklemeye başladı. Perşembe günü Konferans Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'e konuk olacak F.Bahçe, ardından Süper Lig'de sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.

KADIKÖY'E ÇEVİRDİ

Mersin'deki mücadelede sarı-lacivert şov vardı. Kale arkasını tamamen dolduran F.Bahçeli taraftarlar, hemen hemen her yerdeydi. Mersin'i adeta Kadıköy'e çevirdiler. Hatay'a deplasman havası yaşatan sarılacivertliler, 2-0'lık galibiyetin coşkusunu takımla birlikte yaşadı.

BECAO BİTİREMEDİ

Sakatlığını atlatan Becao, Hatayspor mücadelesiyle sahalara dönüş yaptı. 10. haftada oynanan Pendikspor mücadelesinde sakatlanan Brezilyalı stoper, 18 hafta sonra ilk kez forma giydi. Fakat bir pozisyon sonrası yine sakatlık geçiren Becao, mücadeleyi bitiremedi. 82'de yerini Bonucci'ye bıraktı.

"REAKSİYON VERDİK!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatay galibiyetini hak ettiklerini ifade etti. Maça çok çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Kartal, "Bir reaksiyon gerekiyordu. Bu akşam böyle oldu. 2-0 olduktan sonra çok net pozisyonlarımız vardı. Sonuçta kazanmasını bildik. Yüksek beklentim olan oyuncularım sahada beklentilerime çok iyi cevap verdi. Fred'in oyuna girdikten sonraki coşkusu enerjisi, Becao'nun 4 ay sonra dönmesi ve iyi oyun çıkarması... Bazı oyuncuları oynamaları için, bazılarını yıpratmamak için değişiklikler yaptım. Zor bir deplasmandan 3 puan alarak güzel bir reaksiyon verdi takım. Bu galibiyeti Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum.

TADIC'TEN BİR ASİST DAHA!

Bu sezonun en istikrarlı oyuncularından Dusan Tadic, Hatayspor karşısında da skora etki etti. Cengiz'in attığı golün pasını veren Sırp yıldız, ligde 9 asiste ulaştı. Bu alanda sarı-lacivertlilerin en iyisi olan Tadic'in 8 de golü bulunuyor.

KRUNIC'I KIZAĞA ÇEKTİ!

Devre arasında geldiği gibi formayı alan Rade Krunic, performansıyla eleştiriliyordu. İsmail Kartal, Boşnak orta sahayı Hatayspor karşısında kulübede tuttu. 30 yaşındaki oyuncu, 83'te Mert Hakan'ın yerine oyuna dahil oldu.

İKİLİYE GEREK KALMADI

İsmail Kartal, Batshuayi ile Serdar Dursun'u son haftalarda sık sık oyuna alıyordu. Sıkışan maçlarda skoru değiştirmek için bu değişiklikleri yapan tecrübeli hoca, ilk yarıda 2-0'lık üstünlüğü kurunca ikiliye ihtiyaç duymadı.

FERDİ'DEN GEÇİT YOK

Savunmanın sağında görev yapan Ferdi Kadıoğlu, yine harika bir maç çıkarttı. 1 şut, 2 şut pasıyla hücuma destek veren yıldız, 3 top kapma ve 1 uzaklaştırmayla savunmada geçit vermedi. İkili mücadelelerde 5 kez başarı sağladı.

FRED HASRETİ BİTTİ

Fenerbahçeli taraftarların dört gözle beklediği Fred, Hatayspor maçında hasreti bitirdi. 66'da Cengiz'in yerine giren Brezilyalı orta saha, sakatlık geçirdiği 21 Ocak'taki Samsunspor maçından sonra ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

"CAMİAYA BORCUM VAR"

Son maçlarda formayı alan Mert Hakan, camiaya destek çağrısında bulundu. Tecrübeli orta saha, "Elimden geleni yapıyorum. Bu camiaya çok borcum var. Yanımızda olsunlar. 10 final maçı kaldı. İnşallah şampiyon olacağız" dedi.