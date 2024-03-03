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Kral bu kez attırdı

Attığı 18 golle krallık yarışında zirvede yer alan Edin Dzeko, Kasımpaşa maçının ardından Hatayspor'u da boş geçti. 37 yaşındaki yıldız, bu gol kez atamadı ama Osayi-Samuel'e attırdı. Ligdeki asist sayısını da böylece 5'e çıkardı. Osayi'nin 22 Ekim'deki Hatayspor maçında attığı golün pasını da Edin Dzeko vermişti. Ligdeki en son asistini 8 Ekim'deki Kasımpaşa karşısında yapan yıldız oyuncu tam 20 maç sonra takım arkadaşlarına gol pası verdi. Dzeko'nun Konferans Ligi elemelerinde de 3 asisti var.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 06:50
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Kral bu kez attırdı
Attığı 18 golle krallık yarışında zirvede yer alan Edin Dzeko, Kasımpaşa maçının ardından Hatayspor'u da boş geçti. 37 yaşındaki yıldız, bu gol kez atamadı ama Osayi-Samuel'e attırdı. Ligdeki asist sayısını da böylece 5'e çıkardı. Osayi'nin 22 Ekim'deki Hatayspor maçında attığı golün pasını da Edin Dzeko vermişti. Ligdeki en son asistini 8 Ekim'deki Kasımpaşa karşısında yapan yıldız oyuncu tam 20 maç sonra takım arkadaşlarına gol pası verdi. Dzeko'nun Konferans Ligi elemelerinde de 3 asisti var.
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