Fenerbahçe'de kaptanlardan takıma flaş uyarı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi verirken takım kaptanları Edin Dzeko, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal'dan izin alarak diğer oyuncularla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. İşte o görüşmenin detayları...
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Kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de son oynanan maçlarda sergilenen futbol, taraftarları ve camiayı memnun etmiyor.
Sosyal medyada da hem teknik direktör İsmail Kartal'a hem de futbolculara ağır eleştiriler var. Türkiye Kupası'na veda edilmesinin ardından bu eleştiriler tavan yaptı. Yaşananlar ve gelen sert sözler sonrasında takım kaptanları dümene geçti.
ÖZEL HAYATA DİKKAT
Edin Dzeko, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, dün Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal'dan izin alarak takım arkadaşlarıyla görüşme gerçekleştirdi.
Hatayspor maçının önemine vurgu yapılırken, herkesin özel hayatına da dikkat etmesi gerektiğinin altı çizildi. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşanmaması için konsantrasyon vurgusu yapıldı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerde tüm gözler Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynanacak olan kritik maça çevrildi.
Kanarya uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretine bu sezon mutlaka son vermek istiyor.
Fenerbahçe sezon başından itibaren uzun süredir Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alırken son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla beraber liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.
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