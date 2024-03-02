Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de kaptanlardan takıma flaş uyarı!

Fenerbahçe'de kaptanlardan takıma flaş uyarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi verirken takım kaptanları Edin Dzeko, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal'dan izin alarak diğer oyuncularla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. İşte o görüşmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de kaptanlardan takıma flaş uyarı!

Fenebahçe son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0'lık skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Kanarya alınan bu mağlubiyetin ardından Trendyol Süper Lig'de oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Fenerbahçe'de kaptanlardan takıma flaş uyarı!

Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın, Beşiktaş ile dev derbide karşı karşıya geleceği haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'de tek hedef bu maçtan 3 puanla ayrılmak.

Fenerbahçe'de kaptanlardan takıma flaş uyarı!

Kanarya 70 puanla sarı-kırmızılıların sahip olduğu 72 puanın ardından ligde 2. sırada yer alıyor. Bu anlamda Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok.

Fenerbahçe'de kaptanlardan takıma flaş uyarı!

Kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de son oynanan maçlarda sergilenen futbol, taraftarları ve camiayı memnun etmiyor.

Fenerbahçe'de kaptanlardan takıma flaş uyarı!

Sosyal medyada da hem teknik direktör İsmail Kartal'a hem de futbolculara ağır eleştiriler var. Türkiye Kupası'na veda edilmesinin ardından bu eleştiriler tavan yaptı. Yaşananlar ve gelen sert sözler sonrasında takım kaptanları dümene geçti.

Fenerbahçe'de kaptanlardan takıma flaş uyarı!

ÖZEL HAYATA DİKKAT

Edin Dzeko, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, dün Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal'dan izin alarak takım arkadaşlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de kaptanlardan takıma flaş uyarı!

Hatayspor maçının önemine vurgu yapılırken, herkesin özel hayatına da dikkat etmesi gerektiğinin altı çizildi. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşanmaması için konsantrasyon vurgusu yapıldı.

Fenerbahçe'de kaptanlardan takıma flaş uyarı!

Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerde tüm gözler Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynanacak olan kritik maça çevrildi.

Fenerbahçe'de kaptanlardan takıma flaş uyarı!

Kanarya uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretine bu sezon mutlaka son vermek istiyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam
İrfan Can'a zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam
İstanbul baraj doluluk oranı 2 Mart 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antetokounmpo'dan Chicago potasına 46 sayı! Antetokounmpo'dan Chicago potasına 46 sayı! 10:08
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor 10:07
İrfan Can'a zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam İrfan Can'a zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam 10:06
Biletleri kesildi! Sezon sonu yolcular Biletleri kesildi! Sezon sonu yolcular 09:35
F.Bahçe'de büyük tehlike! 5 isim... F.Bahçe'de büyük tehlike! 5 isim... 09:34
Hatayspor - F.Bahçe maçı ne zaman? Hatayspor - F.Bahçe maçı ne zaman? 09:32
Daha Eski
Yapay zekadan derbi değerlendirmesi! İşte o veriler Yapay zekadan derbi değerlendirmesi! İşte o veriler 09:28
Bugün kimin maçı var? 2 Mart Cumartesi Bugün kimin maçı var? 2 Mart Cumartesi 08:07
Fener rekorla Fener rekorla 01:05
Altın adam Abdullah Altın adam Abdullah 01:03
Judoda 2 bronz Judoda 2 bronz 01:02
Monaco ile PSG yenişemedi! Monaco ile PSG yenişemedi! 00:59