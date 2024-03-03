Haberler Fenerbahçe Cengizhan'ın dönüşü

Cengizhan'ın dönüşü

Fenerbahçe'nin sezon başında Fransız ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle bazı maçlarda forma giyememiş, ardından da form tutmakta zorlanmıştı. Bu periyotta eleştiri oklarının hedefine oturan milli yıldız, ligdeki ilk golünü ise 17. haftadaki Kayserispor maçında kaydetti. Galatasaray derbisini boş geçen Cengiz, ikinci yarının ilk maçı olan İstanbulspor karşılaşmasında ise 4 gol atarak farklı galibiyette başrolü oynadı. Cengiz, 4 haftalık suskunluğunu Ankaragücü karşısında bozarken, bir sonraki hafta oynanan Antalyaspor deplasmanında da ağları sarsarak galibiyette önemli pay sahibi oldu. Alanyaspor, Ç.Rizespor ve Kasımpaşa maçlarını boş geçen 26 yaşındaki oyuncu, dün bu gol hasretine Hatayspor karşısında son verdi. Maça 11'de başlayan milli yıldız, 40'ta Tadic'in ortasına klasına yakışır şekilde vurdu. Şık bir golle farkı ikiye çıkaran Cengiz Ünder, 66'da ise yenini Fred'e bıraktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 06:50
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Cengizhan'ın dönüşü

Fenerbahçe'nin sezon başında Fransız ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle bazı maçlarda forma giyememiş, ardından da form tutmakta zorlanmıştı. Bu periyotta eleştiri oklarının hedefine oturan milli yıldız, ligdeki ilk golünü ise 17. haftadaki Kayserispor maçında kaydetti. Galatasaray derbisini boş geçen Cengiz, ikinci yarının ilk maçı olan İstanbulspor karşılaşmasında ise 4 gol atarak farklı galibiyette başrolü oynadı. Cengiz, 4 haftalık suskunluğunu Ankaragücü karşısında bozarken, bir sonraki hafta oynanan Antalyaspor deplasmanında da ağları sarsarak galibiyette önemli pay sahibi oldu. Alanyaspor, Ç.Rizespor ve Kasımpaşa maçlarını boş geçen 26 yaşındaki oyuncu, dün bu gol hasretine Hatayspor karşısında son verdi. Maça 11'de başlayan milli yıldız, 40'ta Tadic'in ortasına klasına yakışır şekilde vurdu. Şık bir golle farkı ikiye çıkaran Cengiz Ünder, 66'da ise yenini Fred'e bıraktı.

"REKORUMU KIRACAĞIM"

İkinci golü atan Cengiz Ünder, "Kariyer rekorumu rahat geçeceğimi düşünüyorum. Yaklaşık 2 ay futbol oynamadım. Sakatlık dönüşü zor olsa da şimdiden 9 golüm oldu. Daha fazla atacağımı düşünüyorum. İyi hissediyorum. Dışarıya kulağımı kapattım" dedi.

"DAHA İYİ OLACAĞIM"

Bu sezonki üçüncü golünü atan Osayi-Samuel, "Lig uzun bir maraton. Avrupa'da önemli bir maçımız var. Konferans Ligi'ni de kazanmak istiyoruz. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız. Daha iyi performans göstereceğim" dedi. Osayi, en son golünü yine Hatay'a karşı atmıştı.

ERCE FARKI ÖNLEDİ

Hatayspor, Fenerbahçe karşısında pek varlık gösteremese de kaleci Erce Kardeşler, performansıyla takımının farklı mağlubiyetini önledi. İlk yarıda, Szymanski, Ferdi ve Dzeko'nun net pozisyonlarını çıkardı. Erce ikinci yarıda da net fırsatlarda gol izni vermedi.

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