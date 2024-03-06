Fenerbahçe'den Avrupa tarifesi! İsmail Kartal'dan revizyon
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de gözler UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal bu noktada kadroda revizyona gitme kararı aldı. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu noktada birçok ismi Süper Lig maçları nedeniyle dinlendirmeye çekecek.
Fred ve Rodrigo Becao'nun sakatlığını atlatmasıyla eli bir hayli rahatlayan 62 yaşındaki teknik adam, yarınki maçta sezon başındaki 11'ine dönecek.
Son oynanan Hatayspor karşılaşmasına göre kadroda revizyon yapacak olan İsmail hoca, son 5 lig maçında 48 dakika süre verdiği Michy Batshuayi'yi ülkesi Belçika'da ilk 11'de sahaya sürecek.
FRED 11'E DÖNÜYOR
İsmail Kartal, Belçikalı golcünün yanı sıra savunmada ve orta sahada da bir takım değişikliklere imza atacak. Tecrübeli teknik adamın özellikle takımın bel kemiği olan ve oynamadığı maçlarda eksikliği büyük oradan hissedilen Fred'i de yeniden 11'e koyacağı belirtildi.
Bu durumda İsmail 6 numaraya geçecek. Kartal'ın şans vermesi durumunda Rodrigo Becao da aylar sonra Avrupa'da forma giyecek. İsmail Hocanın savunma ikilisini Becao- Djiku'dan oluşturmayı planladığı vurgulandı.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko ise Süper Lig temposu nedeniyle dinlendirilecek.
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