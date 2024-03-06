Fenerbahçe'den Avrupa tarifesi! İsmail Kartal'dan revizyon

Son oynanan Hatayspor karşılaşmasına göre kadroda revizyon yapacak olan İsmail hoca, son 5 lig maçında 48 dakika süre verdiği Michy Batshuayi'yi ülkesi Belçika'da ilk 11'de sahaya sürecek.

FRED 11'E DÖNÜYOR İsmail Kartal, Belçikalı golcünün yanı sıra savunmada ve orta sahada da bir takım değişikliklere imza atacak. Tecrübeli teknik adamın özellikle takımın bel kemiği olan ve oynamadığı maçlarda eksikliği büyük oradan hissedilen Fred'i de yeniden 11'e koyacağı belirtildi.

