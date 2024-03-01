FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden sarı lacivertliler rotasını Süper Lig'e çevirdi. Zorlu maç öncesi tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal 11 kararını verdi. Fred ve Becao... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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İRFAN CAN VE KING KADRODA OLMAYACAK!
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King forma giyemeyecek.
FRED ANTRENMANIN TAMAMINDA TAKIMLA ÇALIŞTI
Samsunspor maçında sakatlanan ve uzun süredir formasından uzak kalan Fred, geçtiğimiz haftalarda bireysel antrenmanlarını sürdüren Brezilyalı yıldız takımla çalışmalara başladı.
Sakatlığını tamamen atlatan ve Hatayspor maç kadrosuna dahil edilmesi beklenen ancak ilk 11'de başlaması düşük ihtimal görülen Fred, maçın ve zeminin durumuna göre süre alabilir.
STOPER HATTI NASIL OLACAK?
Uzun süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Rodrigo Becao, takımla çalışmalarda yer aldı. Ancak İsmail Kartal'ın Brezilyalı stopere Hatayspor'a karşı 11'de şans vermesi beklenmiyor.
Oosterwolde'nin stoper performansından memnun olan İsmail Kartal, Çağlar'ın yanında Hollandalı savunma oyuncusuna görev verecek.
İŞTE İSMAİL KARTAL'IN HATAYSPOR MAÇI 11'İ;
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