Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden sarı lacivertliler rotasını Süper Lig'e çevirdi. Zorlu maç öncesi tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal 11 kararını verdi. Fred ve Becao... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 11:10
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılamasında Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan sarı lacivertliler, sürpriz bir şekilde kupaya veda etti. Yoluna 2 kulvarda devam eden İsmail Kartal hafta sonu oynanacak Hatayspor maçına çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıklarını sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

İRFAN CAN VE KING KADRODA OLMAYACAK!

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

FRED ANTRENMANIN TAMAMINDA TAKIMLA ÇALIŞTI
Samsunspor maçında sakatlanan ve uzun süredir formasından uzak kalan Fred, geçtiğimiz haftalarda bireysel antrenmanlarını sürdüren Brezilyalı yıldız takımla çalışmalara başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

Sakatlığını tamamen atlatan ve Hatayspor maç kadrosuna dahil edilmesi beklenen ancak ilk 11'de başlaması düşük ihtimal görülen Fred, maçın ve zeminin durumuna göre süre alabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

STOPER HATTI NASIL OLACAK?

Uzun süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Rodrigo Becao, takımla çalışmalarda yer aldı. Ancak İsmail Kartal'ın Brezilyalı stopere Hatayspor'a karşı 11'de şans vermesi beklenmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

Oosterwolde'nin stoper performansından memnun olan İsmail Kartal, Çağlar'ın yanında Hollandalı savunma oyuncusuna görev verecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN HATAYSPOR MAÇI 11'İ;

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

LIVAKOVIC

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

OSAYI

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

ÇAĞLAR

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

OOSTERWOLDE

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

FERDİ

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

İSMAİL YÜKSEK

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

MERT HAKAN YANDAŞ

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

SEBASTIAN SZYMANSKI

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

CENGİZ ÜNDER

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