FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik! Hatayspor'a karşı Fred ve Becao...

İRFAN CAN VE KING KADRODA OLMAYACAK! Fenerbahçe'de sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King forma giyemeyecek.

Sakatlığını tamamen atlatan ve Hatayspor maç kadrosuna dahil edilmesi beklenen ancak ilk 11'de başlaması düşük ihtimal görülen Fred, maçın ve zeminin durumuna göre süre alabilir.