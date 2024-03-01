TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon takıma katılan ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevdiği isimlerden birisi haline gelen o futbolcudan sarı-lacivertli taraftarlara üzen haber geldi. Öne sürülen flaş iddiada oyuncunun yaz transfer döneminde Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in yolunu tutacağı aktarıldı. İşte detaylar...
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Son olarak futbolcuyla ilgili ortaya çıkan haberler, Fenerbahçe camiasını endişelendirdi. Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den kadrosuna kattığı Edin Dzeko ile ilgili Arap basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Bu sezon gösterdiği performansla ve attığı gollerle taraftarların gönlüne taht kuran Boşnak oyuncunun sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılacağı ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e imza atacağı vurgulandı.
Haberde; Al-Hilal'in Dzeko'yu sezon başında da istediği hatırlatıldı. Geçtiğimiz günlerde de İngiliz basını, bu yönde bir iddiada bulunmuş ve Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki oyuncunun yerine Arsenal'den Nketiah'ı istediğini ileri sürmüştü.
Bu sezon tüm kulvarlarda attığı gollerle sarı-lacivertlilerin en skorer ismi olan Edin Dzeko'nun Al-Hilal'e 2 yıllık sözleşme imzalayabileceği de Arap basını tarafından vurgulandı.
Boşnak oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 22 gol attı.
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37 yaşındaki Edin Dzeko, bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası, Konferans Ligi ve Konferans Ligi Elemeleri'nde Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıktı.
Takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Edin Dzeko ile ilgili gelişmeler sarı-lacivertli camiada yakından takip ediliyor.
37 yaşındaki tecrübeli golcü kariyeri ile dikkat çekiyor. Futbolcu kariyerinde Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter gibi önemli kulüplerin formasını terletti.
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