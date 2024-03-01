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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon takıma katılan ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevdiği isimlerden birisi haline gelen o futbolcudan sarı-lacivertli taraftarlara üzen haber geldi. Öne sürülen flaş iddiada oyuncunun yaz transfer döneminde Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in yolunu tutacağı aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor!

Fenerbahçe uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak istiyor. Kanarya bu doğrultuda kadrosuna pek çok yıldız ismi transfer etmişti.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor!

Sarı-lacivertlilerde yapılan transferlerden bazıları geçer not alamazken bazıları gösterdikleri performansla kısa süre içerisinde taraftarların büyük sevgisini kazandı. Bu futbolculardan birisi de Edin Dzeko.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor!

Boşnak yıldız büyük umutlarla transfer olduğu Kanarya'da beklentileri boşa çıkarmadı ve gol yollarında yaptığı katkılarla taraftarlardan büyük alkış aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor!

Son olarak futbolcuyla ilgili ortaya çıkan haberler, Fenerbahçe camiasını endişelendirdi. Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den kadrosuna kattığı Edin Dzeko ile ilgili Arap basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor!

Bu sezon gösterdiği performansla ve attığı gollerle taraftarların gönlüne taht kuran Boşnak oyuncunun sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılacağı ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e imza atacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor!

Haberde; Al-Hilal'in Dzeko'yu sezon başında da istediği hatırlatıldı. Geçtiğimiz günlerde de İngiliz basını, bu yönde bir iddiada bulunmuş ve Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki oyuncunun yerine Arsenal'den Nketiah'ı istediğini ileri sürmüştü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor!

Bu sezon tüm kulvarlarda attığı gollerle sarı-lacivertlilerin en skorer ismi olan Edin Dzeko'nun Al-Hilal'e 2 yıllık sözleşme imzalayabileceği de Arap basını tarafından vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor!

Boşnak oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 22 gol attı.

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37 yaşındaki Edin Dzeko, bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası, Konferans Ligi ve Konferans Ligi Elemeleri'nde Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor!

Takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Edin Dzeko ile ilgili gelişmeler sarı-lacivertli camiada yakından takip ediliyor.

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