TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'un yanına gidiyor!

Bu sezon gösterdiği performansla ve attığı gollerle taraftarların gönlüne taht kuran Boşnak oyuncunun sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılacağı ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e imza atacağı vurgulandı.

Haberde; Al-Hilal'in Dzeko'yu sezon başında da istediği hatırlatıldı. Geçtiğimiz günlerde de İngiliz basını, bu yönde bir iddiada bulunmuş ve Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki oyuncunun yerine Arsenal'den Nketiah'ı istediğini ileri sürmüştü.