TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye iki isimden 10 milyon euro gelir!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye, kiralık gönderdiği iki isimden iyi haber geldi. Sarı-lacivertliler, bu iki oyuncudan toplam 10 milyon euro gelir elde edecek. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)
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Sözleşme gereği ödenecek 4 milyon euro'luk ücretin yüzde 20'si oyuncuyu yetiştiren Estoril kulübüne gidecek.
LINCOLN BREZİLYA'DA GÖZE GİRDİ
Ryan Kent takımdan ayrılmak istemediği için Lincoln Henrique'yi gönderme kararı alan Fenerbahçe, Brezilya ekibi Bragantino'ya kiraladığı oyuncunun sözleşmesine 6 milyon euro satın alma opsiyonu yazmıştı.
Yeni kulübünde 6 karşılaşmaya çıkan ve bir asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, kalmayı garantiledi.
Bragantino yetkilileri futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Böylece Fenerbahçe'nin kasasına iki oyuncudan 10 milyon euro gelecek.
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