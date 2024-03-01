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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye iki isimden 10 milyon euro gelir!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye, kiralık gönderdiği iki isimden iyi haber geldi. Sarı-lacivertliler, bu iki oyuncudan toplam 10 milyon euro gelir elde edecek. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 07:58
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye iki isimden 10 milyon euro gelir!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yabancı sayısını azaltmak için göndermek zorunda kaldığı Miguel Crespo ile Lincoln Henrique geri dönmeyecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye iki isimden 10 milyon euro gelir!

Sabah'ta yer alan habere göre iki oyuncunun performansından memnun kalan yeni kulüpleri, sözleşmelerindeki satın alma opsiyonunu devreye sokacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye iki isimden 10 milyon euro gelir!

Zajc ikna edilemediği için İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya gönderilen Crespo, forma giydiği 4 maçta ortaya koyduğu performansla teknik heyetin güvenini kazandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye iki isimden 10 milyon euro gelir!

Sözleşme gereği ödenecek 4 milyon euro'luk ücretin yüzde 20'si oyuncuyu yetiştiren Estoril kulübüne gidecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye iki isimden 10 milyon euro gelir!

LINCOLN BREZİLYA'DA GÖZE GİRDİ

Ryan Kent takımdan ayrılmak istemediği için Lincoln Henrique'yi gönderme kararı alan Fenerbahçe, Brezilya ekibi Bragantino'ya kiraladığı oyuncunun sözleşmesine 6 milyon euro satın alma opsiyonu yazmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye iki isimden 10 milyon euro gelir!

Yeni kulübünde 6 karşılaşmaya çıkan ve bir asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, kalmayı garantiledi.

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