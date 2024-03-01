Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe özüne geri dönüyor

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe özüne geri dönüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne 3-0'lık skorla mağlup olarak elenen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'dan flaş karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 06:50
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İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe özüne geri dönüyor

Sezona flaş transferler yaparak 3 kulvarda şampiyonluk hedefleyerek başlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmişti. Ligde 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler çeyrek finalde konuk olduğu MKE Ankaragücü'ne 2-0 boyun eğerek turnuvaya veda etti.

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe özüne geri dönüyor

Bu gelişme sonrası tüm oklar teknik direktör İsmail Kartal'a çevrilmiş ve oyuncu tercihleri konusunda eleştirilmişti. Tecrübeli çalıştırıcının özellikle sahaya sürdüğü 11 büyük eleştiri alırken, yapılan değişikliklerde de Kartal hatalı bulunmuştu.

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe özüne geri dönüyor

62 yaşındaki teknik adam yaptığı yanlışların farkına vardı ve yarın oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçında ideal 11'ine dönecek.

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe özüne geri dönüyor

KRUNIC KULÜBEYE

Kartal'ın özellikle kupa maçında dökülen Bonucci'yi kızağa çekeceği ve sakatlığını atlatan Rodrigo Becao'ya bu maçta şans vereceği belirtildi. Becao'nun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara başlayan Fred de yarın formasına kavuşacak.

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe özüne geri dönüyor

İsmail Kartal, Fred'i ise devre arasında alınan ancak beklentilerin altında kalan Rade Krunic'in yerine sahaya sürecek. İsmail Kartal, Osayi'nin durumuna göre de beklerini belirleyecek.

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe özüne geri dönüyor

ZAJC'LA KAZANAMIYOR

F.Bahçe bu sezon tüm kulvarlarda 4 yenilgi aldı... Bu yenilgilerin ortak noktası ise Miha Zajc... Sloven oyuncu, 4 maçın 3'ünde sahadaydı ve Fenerbahçe, Ludogorets'e 2-0, Ankaragücü'ne 3-0 ve Trabzonspor'a 3-2 yenildi.

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