İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe özüne geri dönüyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne 3-0'lık skorla mağlup olarak elenen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'dan flaş karar geldi. İşte detaylar...
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KRUNIC KULÜBEYE
Kartal'ın özellikle kupa maçında dökülen Bonucci'yi kızağa çekeceği ve sakatlığını atlatan Rodrigo Becao'ya bu maçta şans vereceği belirtildi. Becao'nun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara başlayan Fred de yarın formasına kavuşacak.
İsmail Kartal, Fred'i ise devre arasında alınan ancak beklentilerin altında kalan Rade Krunic'in yerine sahaya sürecek. İsmail Kartal, Osayi'nin durumuna göre de beklerini belirleyecek.
ZAJC'LA KAZANAMIYOR
F.Bahçe bu sezon tüm kulvarlarda 4 yenilgi aldı... Bu yenilgilerin ortak noktası ise Miha Zajc... Sloven oyuncu, 4 maçın 3'ünde sahadaydı ve Fenerbahçe, Ludogorets'e 2-0, Ankaragücü'ne 3-0 ve Trabzonspor'a 3-2 yenildi.
Sloven oyuncu, bu sezon Fenerbahçe'nin deplasmanda 6-1 yenildiği Nordsjaeland maçında ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
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