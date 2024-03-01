İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe özüne geri dönüyor

KRUNIC KULÜBEYE Kartal'ın özellikle kupa maçında dökülen Bonucci'yi kızağa çekeceği ve sakatlığını atlatan Rodrigo Becao'ya bu maçta şans vereceği belirtildi. Becao'nun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara başlayan Fred de yarın formasına kavuşacak.

İsmail Kartal, Fred'i ise devre arasında alınan ancak beklentilerin altında kalan Rade Krunic'in yerine sahaya sürecek. İsmail Kartal, Osayi'nin durumuna göre de beklerini belirleyecek.