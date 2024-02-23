UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 biletini aldı. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertliler, kupanın favorilerinden gösteriliyor. Konferans Ligi'nde play-off turunun tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte o sıralama...
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Play-off turu maçlarının oynanmasının ardından UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi.
İşte o oranlar ve Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri...
Servette 35.00
Molde 35.00
Fiorentina 5.00
Aston Villa 3.15
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