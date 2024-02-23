Haberler Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 biletini aldı. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertliler, kupanın favorilerinden gösteriliyor. Konferans Ligi'nde play-off turunun tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte o sıralama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 13:23
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UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe yoluna son 16 turunda devam ediyor. Grubunu lider tamamlayan sarı-lacivertliler, direkt olarak son 16 biletini aldı.

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, UEFA'nın kulüp bazında en önemli üçüncü turnavası olan Konferans Ligi'ni kazanmak istiyor.

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Aston Villa, Fiorentina ve Lille gibi takımlarla birlikte kupanın favorileri arasında gösteriliyor.

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Play-off turu maçlarının oynanmasının ardından UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi.

İşte o oranlar ve Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri...

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Servette 35.00

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Molde 35.00

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Sturm Graz 29.00

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Olympiakos 28.00

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Dinamo Zagreb 28.00

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

M. Haifa 24.00

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

M. Tel Aviv 21.00

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Viktoria Plzen 18.00

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

U S-Gilloise 17.00

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

PAOK 16.00

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Club Brugge 12.00

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Ajax 10.00

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

FENERBAHÇE 9.00

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Lille 6.40

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