Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu

FENERBAHÇE HABERİ: Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kaldı. Sarı-lacivertlilerin dönüşünü beklediği Brezilyalı futbolcunun son durumu netlik kazandı. MR çekilen Fred'in dönüş tarihi belli oldu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 13:28
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FENERBAHÇE HABERİ: Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu

Fenerbahçe'de geri dönüşü merakla beklenen Brezilyalı yıldız Fred'in son durumu belli oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu

Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Fred, takımın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu

Yıldız ismin forma giydiği maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, oyuncusunun geri dönüşünü dört gözle bekliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu

Kanarya'nın Samsunspor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred için kan dolaşımını hızlandıran özel bir program uygulandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu

Bu program neticesinde Brezilyalı orta sahanın durumu her geçen gün beklenen daha hızlı iyiye gitti ve doktor kontrollerinde de bu tespit edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu

Sporx'te yer alan habere göre; Fred'in çekilen MR görüntülemesinde kas yırtığının tamamen iyileştiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu

Brezilyalı yıldızın tendondaki yırtıkta ise azalma görüldüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu

Fred'in sakatlığı tamamen geçmedi ancak bulgular minimal seviyede gözlendi.

FENERBAHÇE HABERİ: Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu

Bir önceki MR'a göre genel durumunun çok daha iyi olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu

Fred'in Kasımpaşa maçı kadrosunda olacağı ancak ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu

Yıldız futbolcunun kulübede olacağı ve duruma göre oyuna dahil olacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu

Fenerbahçe forması ile bu sezon 21 resmi maça çıkan Fred bu maçlarda 6 asist yaptı.

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