FENERBAHÇE HABERİ: Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kaldı. Sarı-lacivertlilerin dönüşünü beklediği Brezilyalı futbolcunun son durumu netlik kazandı. MR çekilen Fred'in dönüş tarihi belli oldu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Kanarya'nın Samsunspor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred için kan dolaşımını hızlandıran özel bir program uygulandı.
Bu program neticesinde Brezilyalı orta sahanın durumu her geçen gün beklenen daha hızlı iyiye gitti ve doktor kontrollerinde de bu tespit edildi.
Sporx'te yer alan habere göre; Fred'in çekilen MR görüntülemesinde kas yırtığının tamamen iyileştiği belirtildi.
Brezilyalı yıldızın tendondaki yırtıkta ise azalma görüldüğü öğrenildi.
Fred'in sakatlığı tamamen geçmedi ancak bulgular minimal seviyede gözlendi.
Bir önceki MR'a göre genel durumunun çok daha iyi olduğu bildirildi.
Fred'in Kasımpaşa maçı kadrosunda olacağı ancak ilk 11'de yer alması beklenmiyor.
Yıldız futbolcunun kulübede olacağı ve duruma göre oyuna dahil olacağı belirtildi.
Fenerbahçe forması ile bu sezon 21 resmi maça çıkan Fred bu maçlarda 6 asist yaptı.
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