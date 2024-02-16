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Busenaz Sürmeneli Fenerbahçe'de

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Olimpiyat Şampiyonu milli sporcu Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattığını açıkladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 12:33 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 12:43
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Busenaz Sürmeneli Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, dünya ve olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Kulübümüz, Türk sporuna ve sporcusuna yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi ve olimpiyatlarda boks branşında Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattı.

Elde ettiği çok sayıdaki ulusal ve uluslararası başarısını Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarıyla taçlandıran ve Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kazandığı altın madalya ile de Türk boks tarihine geçen Busenaz Sürmeneli, artık sarı lacivertli forma altında başarılarına yenilerini eklemek için ringe çıkacak.

Busenaz Sürmeneli'ye "Dünyanın En Büyük Spor Kulübüne hoş geldin" diyor, 2024 Paris Olimpiyatları başta olmak üzere mücadele edeceği tüm kulvarlarda sonsuz başarılar diliyoruz.

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