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Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 08:40
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Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – AYNAYA BAKMAK!

Alanyaspor, Fenerbahçe ile önce bir kafa kafaya oynayayım dedi, sonra gereksiz yere geriye çekildi. O kadar geriye yaslanır ceza sahana çekilirsen büyük takımlar gelir pozisyon yakalar, hakem de onlara yardım eder ve mahkum olursun. Fenerbahçe 2-1 öne geçtikten sonra herkes işin bittiği düşündü ama Alanya'nın golü bütün işleri bozdu. Alanyaspor 2-2'den sonra "Ben bu Fenerbahçe'yi yenerim kardeş"' dedi ve kafa kafaya oynamaya başladı. İşte o zaman Fenerbahçe'nin zayıf tarafı ortaya çıktı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Yani Fenerbahçe'nin arka tarafına gidersen bu sefer hücum hattı geri gelmek zorunda kalıyor ve yoruluyor. Zaten yaşlı adamları var haliyle adamları zorla koşturup yoruyorsun. Bu maç belki de Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna malolacak. Çünkü geçtiğimiz yıllarda da içeride verilen böyle maçlar şampiyonluğu belirliyordu. Aferin Fatih Tekke'ye, güzel top oynattı, oyunu çirkinleştirmediler ve 1 puanı söke söke aldılar.

Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Aslında İsmail Kartal, İrfan Can'ı tercih edeceğine neden Cengiz'i tercih ediyor anlamak mümkün değil. Çünkü İrfan Can çok değişik şeyler yapan kısa ve uzun oynayan bir oyuncu. Cengiz hep aynı işleri yapıyor, daha da kötüsü fizik olarak hazır olmadığı için rakibiyle fiziksel temaslara girip oyundan atılmayı bekliyor. İsmail Kartal, bazı tercihlerinde direterek takımı sahada diri tutamıyor. Bu maç psikolojik olarak da Fenerbahçe için çok kötü olacak öyle gözüküyor. Şimdi bir Ferdi Kadıoğlu'nu düşünün ne koşmuş neler yapmış?

Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Bir de Tadic'i, Dzeko'yu düşünün. Bu ikisinin yanına bir kaç isim daha sayabilirim. Fenerbahçe'deki oyuncuların üzerine yük eşit binmiyor. Bazıları bazılarının sırtına binerek gidiyorlar! Alanyaspor son 10 dakika biraz daha dikkatli top kullansa 3'ü de bulabilirdi. Son anlarda karşısında Fenerbahçe olduğunu düşünüp oynadılar, bir Anadolu takımı var gibi düşünseler 3'ü atabilirlerdi. Bu iş böyle, psikolojik. Dün geceki maç için bir düz mantık yapalım. Fenerbahçelilerin hakeme söyleyecek bir şeyleri var mı? Bence yok. Zemine söyleyecekleri bir şey var mı? Hayır... Hava şartlarına söyleyecek bir şeyleri var mı? Hayır.... Seyirciye bir şey söylemeye hakları var mı? Hayır... Geriye ne kalıyor, aynaya bakmak!

Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Hakem yeni yetişen hakemlerden... Hata yaptı mı yaptı. Bence Fenerbahçe'ye çaldığı penaltı ucuzdu. Diyeceksiniz ki "Penaltının ucuzu pahalısı mı olur? Olur... Penaltı gibi penaltı mıydı? Değil... Bu pozisyona ceza sahası dışında faul verir misin, ben vermem. Aynı pozisyonlarda rakibe faul çaldı mı, çalmadı. Şunu söylüyorum bu genç ve yeni başlayan hakemlere...

Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Örnek vereyim; Fenerbahçe ve Galatasaray stadında bu takımların lehine verdiğiniz penaltı ve faulleri, bu takımların aleyhine çalarım derseniz sizi alnınızdan öperim! Neden bu iki takımı örnek veriyorum? Çünkü ikisi kafa kafaya şampiyonluğa oynuyor. Bu dediğimi yaparsanız zaten bunların İstanbul'daki maçlarını size vermezler... Bu bence! Çünkü argoda bir laf vardır ya; Yemezler! Bir daha İstanbul yüzü göremez, Kayseri, Malatya gezer Anadolu'da seyyah olursunuz!

Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi

EMRE BOL – İSMAİL HOCA DİKKAT!

Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke; maç öncesi Fenerbahçe'yi kendi sahasında karşılayacaklarını söylemişti. İlk golde Ferdi'ye ikili pres yapıp topu kazanınca bu şekilde oynayacağını düşünenler yanıldı. Zira Fenerbahçe oyun gücüyle her rakibi kendi ceza sahasına kadar geri çekilmeye zorluyor. Fred sakatlandığı dan beri Szymanski'yi gören yok. Fred olduğunda sahada bir konfor alanı buluyordu. Alanzaman bulamayınca bütün etkisini kaybediyor. Kruniç ve İsmail Yüksek'in birlikte oynamasının hücuma hiç katkı vermiyor. İkisinden birinin gereksiz olduğunu düşünüyorum.

Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Dzeko zaman zaman öylesine ağır hareket ediyor ki, özellikle gol pozisyonlarında top ona gelsin istemiyorum. Şiddeti düşük şutlarla kalecileri meşhur ediyor! Batsuayi her türlü daha iyi bir seçenek sanki… Takımdaki her oyuncuda inanılmaz bir gerginlik var. Tribünlerin de pek farkı yok. Gereksiz sinir, gereksiz panik… Oyun üstünlüğünü alıp skoru alamamak bununla da bağlantılı. İsmail hocaya tavsiyem bazı oyuncuları artık kenarda oturtması gerekiyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Takım içi dengeleri düşünüp onu kesemem- bunu kesemem düşüncesine hiç girmesin.
Beraberlik dünyanın sonu değil.
Ligin bitmesine çok uzun bir süre var. Önemli olan teşhisi doğru koyup, uygulayabilmek. Bu kadar rakip sahada kalıp, istatistikleri alıp neden puan kaybediliyor?
1-2 ismin yerinin değişmesiyle kolaylıkla iş çözülebilir. Aman dikkat İsmail hoca.

Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – İDDİALAR KAYBOLMAZ

Tam bir sınav akşamıydı aslında.
Kendi sahasındaki dokuzuncu puan kaybını Fenerbahçe. Baskı altında oynarken, doğru karar alma, sakin olma karakterinin sınavını verdiler ilk olarak.

Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Pozisyona girmeye niyetli olmayan bir rakibin, önde baskı tuzağında kaldılar. Aynı rakibin ritim arttığı anda sürekli sakatlık uydurarak tempoyu düşürmesini de seyrettiler. Böylesine gerginlik içinde hakem arkadaşların pusuda olduğunu bilerek çıktılar muhtemelen sahaya, ne itiraz ettiler ne de kışkırtmaya karşılık verdiler.

Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Halbuki final görmeliydiler her maçı. Dolayısı ile seyirciyi de sahanın içine çekemediler. Onlar vazgeçince, seyredenler de oturdu yerinde. Yani; Fenerbahçe taraftarı da sınavı yine geçemedi. Takımın en ihtiyacı oyduğu son bölümde "mırıltılarla" seyrettiler sahayı.
Böyle karşılaşmaların teknik analizi olmaz.

Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Oynattırmadan, koşturmadan, sadece saate ve topa bakarak oynayan Alanyaspor vardı karşılarında. Maç öncesinde Fatih Tekke, "Defansta iyi değiliz, çekilmeyeceğiz" dedi ama bunun tersini söylemiş takımına. Haklı olarak...
İlk ikram Ferdi, Djiku ikilisinden geldi. Alanyaspor'un beraberlik golünde yine Djiku'nun adamıydı golü atan. Livakoviç de çok güzel yedi golü. Fred'in olmadığı orta sahada, Krunic-İsmail ikilisinin ofansif kalitesi, defansif karakterlerinin çok gerisinde kalıyor.


Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Sadece beklerin üzerine kurdular hücum seçeneklerini. Rakip de bunu istiyordu, tedbirini almıştı, kenarları iki oyuncu ile kapattı. Szymanski'de haftalardır gerileme var. Kilit açan 'oyuncuyken, sorumluluk almaktan kaçan haline gelmiş. Yine de takım olarak duvarı yıkmak adına çok uğraştılar.

Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Bunu yazacağı aklıma gelmezdi ama bu gibi durumları "kalite" ile aşmaları gerekirken, bu beklentideki oyuncular da ellerini taşın altına sokmadılar.

Sonuç; yarıştaki iddialar kaybolmaz. Galatasaray da puan kaybedecek çünkü. Bu maçların Fenerbahçe adına kritik noktası mentaldir. Yeniden ayağa kalkmak için, geçmiş sezonlardaki hataları yapmadan, algıyı doğru yöneterek yola devam etmeleri gerekiyor.

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