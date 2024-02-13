Fenerbahçe'de hedefte İsmail Kartal var!

Fenerbahçe, Samsun'un ardından Alanyaspor'a da puan verdi ve içerde oynadığı son üç maçın ikisinde yaşadığı kayıplarla şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisine düştü. Üst üste yapılan kayıplar sonrasında taraftarlar isyan bayrağını açtı. Hedefte ise teknik direktör İsmail Kartal vardı. Alanyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medyada 62 yaşındaki teknik adama ağır eleştirilerde bulanan Fenerbahçeli taraftarlar Kartal'ın istifasını istedi.

'KAZAKLA MAÇ KAZANILMIYOR'

İsmail Kartal'ın oyunu okuyamamasından ve yanlış oyuncu değişiklikleri yüzünden Alanyaspor'a puan verildiğini vurgulayan sarı-lacivertli futbolseverler, tecrübeli teknik adamın totem yapmaktan da vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi. "Kazakla maç kazanılmıyor. Böyle totem olmaz. Biraz sahaya odaklan ezber değişikliği yapma. Gol lazımken Dzeko mu oyundan çıkar. Böyle şampiyon olamayız" şeklinde tweetler atılıp, söylemlerde bulunuldu.