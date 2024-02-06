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Fenerbahçe kupadaki Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 15:53 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 15:54
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Fenerbahçe kupadaki Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Üç grup halinde pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Fenerbahçe kafilesi, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

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