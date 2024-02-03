Bitexen Antalyaspor Fenerbahçe maçı CANLI

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Ligde 24. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Erdoğan, Kałuziński, Bytyqi, Veysel

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

LİGDE 56. RANDEVU

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bugüne kadar 55 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 36 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele ise berabere sona erdi. Rekabette Kanarya'nın 100 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.

ANTALYA'DA OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda 27 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler söz konusu maçlarda 13 galibiyet elde ederken, 5 defa da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Antalya'daki karşılaşmayı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 2-1 kazandı.

SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 11 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile de berabere kalarak 31 puan topladı. Kanarya, dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, konuk olduğu oynadığı maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırdı, 8 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

İSMAİL KARTAL İLE SERGEN YALÇIN, 6. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de 6. kez rakip oldu. Geride kalan karşılaşmalarda Kartal; Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Yalçın ise Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş takımlarında iken rakip oldu. Oynanan 5 karşılaşmanın 3'ünü Kartal'ın ekipleri kazanırken, Sergen Yalçın'ın takımları da 2 galibiyet elde etti.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALIYOR

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapıyor. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay.