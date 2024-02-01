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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 ayrılık yolda!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemi operasyonlarına devam eden Fenerbahçe, kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını da düşürmeye çalışıyor. Sarı-lacivertlilerde 4 ismin ayrılması bekleniyor. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 10:42
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 ayrılık yolda!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları aralıksız sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 ayrılık yolda!

Devre arasında birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, kadrodaki şişkinliği de azaltmaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 ayrılık yolda!

Önce Samet Akaydin'i Panathinaikos'a gönderen sarı-lacivertliler, ardından Umut'u Pendikspor'a, Bartuğ'u da Sivasspor'a kiraladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 ayrılık yolda!

Sarı Kanarya son olarak ise Crespo'yu Rayo Vallecano'ya yolladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 ayrılık yolda!

Özellikle kadrodaki yabancı sayısını düşürmeyi hedefleyen yönetim, Joshua King, Ryan Kent, Lincoln Henrique ve Miha Zajc'la da hafta sonuna kadar vedalaşmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 ayrılık yolda!

King'in İngiltere'ye dönmesi beklenirken, Kent ile Lincoln'e de yurt içinden talipler var.

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