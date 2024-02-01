TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 ayrılık yolda!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemi operasyonlarına devam eden Fenerbahçe, kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını da düşürmeye çalışıyor. Sarı-lacivertlilerde 4 ismin ayrılması bekleniyor. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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Sarı Kanarya son olarak ise Crespo'yu Rayo Vallecano'ya yolladı.
Özellikle kadrodaki yabancı sayısını düşürmeyi hedefleyen yönetim, Joshua King, Ryan Kent, Lincoln Henrique ve Miha Zajc'la da hafta sonuna kadar vedalaşmaya hazırlanıyor.
King'in İngiltere'ye dönmesi beklenirken, Kent ile Lincoln'e de yurt içinden talipler var.
Ancak Zajc ayrılmaya sıcak bakmıyor. Çözüm aranıyor.
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