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Fenerbahçe Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 15:31
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Fenerbahçe Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Antrenman pas çalışmalarının ardından çift kale maçlarla devam etti. Sarı-lacivertli oyuncular idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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