Fenerbahçe Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Antrenman pas çalışmalarının ardından çift kale maçlarla devam etti. Sarı-lacivertli oyuncular idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.