İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü açıklaması! "İmzalar atıldıktan sonra..."

Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe, 23. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, müsabaka öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın açıklamaları...

"Şu anda Çağlar ile resmi imza atılmadı. İmzalar atıldıktan sonra konuşabiliriz. Takımıma gelince, her maça olduğu gibi iyi hazırlandık. Ankaragücü son haftalarda çıkışta olan bir takım. Son oynadığımız Başakşehir maçını kazanarak moral bulduk. Zor bir maçtı. Oradan aldığımız 3 puanla bu maça daha moralli ve özgüvenli çıkacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle inşallah 3 puan alıp yolumuza devam edeceğiz."

"Detaylar var. Oyuncularımıza hepsini aktardık. İyi konsantre olduk. 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz."