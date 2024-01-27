Son dakika spor haberleri: Çağlar Söyüncü'den transfer fedakarlığı! Beşiktaş...

BEŞİKTAŞ DA DEVREYE GİRDİ AMA Hürriyet'te yer alan haberde milli stoper için son dakikada Beşiktaş'ın da devreye girdiği ortaya çıktı. Siyah beyazlı yöneticiler Çağlar Söyüncü ile görüşerek, kendisini Beşiktaş'ta görmek istediklerini iletirken yıldız futbolcunun sarı laciverti kulübe söz verdiğini belirterek Beşiktaş'ın teklifine teşekkür ettiği öğrenildi.