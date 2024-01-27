Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Çağlar Söyüncü'den transfer fedakarlığı! Beşiktaş...

Son dakika spor haberleri: Çağlar Söyüncü'den transfer fedakarlığı! Beşiktaş...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Milli futbolcu için birçok Avrupa takımının yanı sıra Beşiktaş'ın da devreye girdiği öğrenildi. İşte Çağlar'ın Fennerbahçe'ye transfer olmak için yaptığı o fedakarlık... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 11:17 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 11:18
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Son dakika spor haberleri: Çağlar Söyüncü'den transfer fedakarlığı! Beşiktaş...

Fenerbahçe uzun süredir kadrosunu katmaya çalıştığı yıldız stoperde mutlu sona ulaştı. EURO 2024'te sahne alma şansını kaçırmak istemeyen 27 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar sarı lacivertli takımın formasını giyecek.

Son dakika spor haberleri: Çağlar Söyüncü'den transfer fedakarlığı! Beşiktaş...

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün kontratında satın alma opsiyonu bulunmuyor.


Son dakika spor haberleri: Çağlar Söyüncü'den transfer fedakarlığı! Beşiktaş...

Çağlar'ın gelişi, Becao'nun da dönüşüyle savunma hattında Djiku, Serdar Aziz ve Oosterwolde arasında ciddi bir rekabet yaşanacak.

Son dakika spor haberleri: Çağlar Söyüncü'den transfer fedakarlığı! Beşiktaş...

Sezonun ilk yarısında yaşadığı stoper sakatlıkları yüzünden ciddi sıkıntılar çeken Fenerbahçe, ara transferde İtalyan Leonardo Bonucci'den sonra Çağlar Söyüncü'yü de kadrosuna katarak rahat nefes aldı.

Son dakika spor haberleri: Çağlar Söyüncü'den transfer fedakarlığı! Beşiktaş...

Sarı lacivertliler Atletico Madrid ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varırken milli yıldızın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Son dakika spor haberleri: Çağlar Söyüncü'den transfer fedakarlığı! Beşiktaş...

Porto, Fulham ve Roma'nın da kadrosuna katmak istediği Çağlar'ın yarım sezon için Atletico'dan alacağı ücreti Fenerbahçe ödeyecek.

Son dakika spor haberleri: Çağlar Söyüncü'den transfer fedakarlığı! Beşiktaş...

BEŞİKTAŞ DA DEVREYE GİRDİ AMA

Hürriyet'te yer alan haberde milli stoper için son dakikada Beşiktaş'ın da devreye girdiği ortaya çıktı. Siyah beyazlı yöneticiler Çağlar Söyüncü ile görüşerek, kendisini Beşiktaş'ta görmek istediklerini iletirken yıldız futbolcunun sarı laciverti kulübe söz verdiğini belirterek Beşiktaş'ın teklifine teşekkür ettiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Çağlar Söyüncü'den transfer fedakarlığı! Beşiktaş...

F.Bahçe'de milli oyuncunun da takıma katılmasıyla birlikte Çağlar, Bonucci, Djiku, Serdar Aziz, Oosterwolde ve sakatlığını atlatan Becao'nun 1 hafta içerisinde sahalara dönmesiyle stoper mevkiinde de ciddi bir forma rekabeti yaşanacak.

Son dakika spor haberleri: Çağlar Söyüncü'den transfer fedakarlığı! Beşiktaş...

İMZA İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen milli stoperin 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Takım ile Almanya'da sahneye çıkma isteğinin Fenerbahçe'ye transferinde etkili olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Çağlar Söyüncü'den transfer fedakarlığı! Beşiktaş...

Çağlar Söyüncü Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın yakından izlediği Fenerbahçe'de sürekli forma giyme hedefiyle İstanbul'u tercih ederken, Atletico Madrid'in Porto ve Roma ile anlaşmasına rağmen futbolcunun isteği doğrultusunda karar verdiğine dikkat çekildi.

Son dakika spor haberleri: Çağlar Söyüncü'den transfer fedakarlığı! Beşiktaş...

CENGiZ'LE 4. KEZ AYNI TAKIMDA BULUŞTU

Bucaspor ve Altınordu altyapısında birlikte forma giyen ve yakın arkadaş olan Cengiz Ünder ile Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe çatısı altında bir kez daha buluştu.

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