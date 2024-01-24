BAŞAKŞEHİR FENERAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda?

Başakşehir - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'İ

BAŞAKŞEHİR: VOLKAN, DUBOIS, DUARTE, BA, LIMA, ONUR, BERKAY, JOSEF, FIGUEIREDO, DENİZ, PIATEK

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

FENERBAHÇE: LIVAKOVIC, MERT, BONUCCI, OOSTERWOLDE, FERDİ, İSMAİL, KRUNIC, İRFAN CAN, SZYMANSKI, TADIC, DZEKO

SÜPER LİG'DE 32. RANDEVU

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 17 defa sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 46 gol atarken, Başakşehir 33 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı ev sahibi 4-0'lık skorla kazandı.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAZANIYOR!

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 10 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor ve Gaziantep FK'yı mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 28 puan topladı. Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 24 kez havalandırdı.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Başakşehir'de zorlu müsabaka öncesi Patryk Szysz, Emmanuel Dennis'in sakatlıklarını devam ederken; sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, Serdar Güler ve Mehdi Abeid'in durumları maç saatinde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertlilerde Edgar le milli takımda, Jerome Opoku ise kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Joao Figuerido ise sarı kart sınırında yer alıyor. Figuerido, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmesi durumunda 23. haftada deplasmanda Konyaspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

SON 10 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Bir başka İstanbul temsilcisi olan Başakşehir'e karşı son maçlarda galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, rekabetteki en farklı skoru da ligin ilk yarısında oynanan ve 4-0 biten müsabakada elde etti. Geçtiğimiz sezon ligde 2 kez kazanırken, Türkiye Kupası finalinde de rakibini mağlup eden sarı-lacivertliler, turuncu-lacivertlilere karşı son 4 resmi maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasında 8'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Fenerbahçe 7 kez galip gelirken, Başakşehir 3 maçı kazanmayı başardı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de ilk 21 hafta itibarıyla 54 puan toplayan Fenerbahçe, geride kalan 21 haftanın 19'unda rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 58 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

ABDULKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.