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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, yaptığı hamleler nedeniyle eleştirildi. Ünlü yorumcu Tümer Metin, beraberliğin İsmail Kartal'a yazacağını belirterek flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 10:56
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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik iki puan kaybetti.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

Karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal oyun içi hamleleri nedeniyle eleştirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

Tecrübeli teknik adam, Samsunspor'un beraberlik golünün ardından Dusan Tadic'in yerine Joshua King'i, İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder'i ve Edin Dzeko'nun yerine de Michy Batshuayi'yi oyuna soktu.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

Yerini Michy Batshuayi'ye bırakan Edin Dzeko, oyundan çıkarken yedek kulübesine doğru el kol işareti yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

Özellikle takımın omurgasını oluşturan 4 oyuncunun kenara gelmesi tartışma konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

Ünlü yorumcu Tümer Metin puan kaybının sorumlusu olarak İsmail Kartal'ı gösterdi.

İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

"İlk 45 dakika, aslında Fenerbahçe standardında oynandı. İlk 15 dakikalardaki 12. gol, İsmail Kartal'ın öğrencilerinin topu kalesinden diğer kaleye götürmekte ne kadar becerikli olduğunun iyi bir örneğiydi. 36. dakikada Dzeko'nun Okan Kocuk ile karşı karşıya kalıp kaçırdığı pozisyon da böyle."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

"Sarı lacivertliler, set oyununu sahaya iyi yayılım, dayanıklılık ve teknikle bezeyen ve doğru koşularla 60-70 metrelik set hücumları yapabilen bir takım. Samsunspor ilk şutunu 28. dakikada atarken devre arasına kadar kaleyi yokladıkları başka bir an olmadı."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

"Markus Gisdol hem önde pres yapıp hem de savunmadan uzun toplarla çıkarak aslında oyunu orta saha ve ilerisinde oynamayı planlamıştı."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

"Birçok eksiğine rağmen öğrencilerinin bunu iyi uyguladıkları da bir gerçek ancak iki takım arasındaki teknik ve kalite farkı ciddi şekilde hissediliyordu. Ta ki Fenerbahçe fiziksel olarak oyundan düşmeye başlayana kadar."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

"Aslında ilk yarıdan bu düşüşün işaretlerini görmek mümkündü. Opta verilerine göre, topa çok sahip olmanın da etkisiyle ilk yarıda yapılan 48 pas hatası, sarı lacivertlilerin bu sezonki en yüksek rakamıydı. Bir kısmının rakibin baskısından bağımsız olduğunu da eklemek gerek."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

"İkinci 45 dakikayla bu direnç düşüşü, daha net hissedildi. Samsunspor önce Taylan'ın şutuyla ilk ciddi tehlikesini, sonrasında Emre Kılınç'ın serbest vuruşuyla beraberlik golünü buldu."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

OYUNDAN ÇIKAN OYUNCULARI ARADI
"İsmail Kartal'ın önündeki verilerde benzer bir fiziksel performans azalması gözüküyor olacak ki 70. dakikada ön üçlüyü, 80'de Szymanski ile dörtlüyü değiştirdi."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

"Daha zinde bir ön hücum hattı sahada olsa da bu anları oynamak konusunda saha kenarına gelen isimleri aradı Fenerbahçe."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

"Yarı panik, yarı baskıyla geçen bir son bölüm, sezonun kritik puan kayıplarından biriyle sonlandı."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

"DZEKO OLSAM SOYUNMA ODASININ KAPISINI ÇALARIM"
"Dünyanın hiçbir yerinde oyun 1-1 devam ederken kendi sahanda ligin gol kralını, dünya yıldızı bir oyuncuyu çıkaramazsın. Taraftarla, oyuncuyla ya da teknik direktörle maçı kazanırsın. Bugün üçü de durdu Fenerbahçe'de."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

"Bu akşam ben Dzeko olsam soyunma odasının kapısını çalarım, sen ne yapıyorsun diye. Batshuayi mi girecek? Saygım sonsuz, çift forvete dönüp skoru alalım çıkar. Kazanmak zorunda olduğun maçta 1-1'ken ben nasıl çıkıyorum ya? Ne hayal ettin hoca. Beraberlik İsmail Kartal'a yazar."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

"Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanına gittiği gün Kadıköy'de saat 16:00'da Samsunspor ile oynamak, kâğıt üzerinde Fenerbahçe için mükemmel bir fırsattı."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Dzeko olsam kapısını çalarım"

"Sarı lacivertliler, bu şansın farkında bir şekilde maça başlamasına rağmen 90 dakikanın devamında sezon başından beri ilk kez sahada bu kadar yorgun gözüküp evinde çok önemli iki puan bıraktı."

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