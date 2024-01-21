Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko 93-63 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko 93-63 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka'yı sahasında 93-63 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip 14'üncü galibiyetini alırken; Pınar Karşıyaka ise 6'ncı kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 22:36
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko 93-63 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip; Nick Calathes, Marko Guduric, Melih Mahmutoğlu, Sertaç Şanlı ve Hamza Mestoğlu ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı, Kelan Martin, Vitto Brown ve Vernon Carey'den oluştu. Karşılaşmaya iyi başlayan Pınar Karşıyaka, Carey ve Brown ile skor üretti ve ilk 4 dakikayı 6 sayı farkla önde geçti: 5-11. Periyodun ilerleyen bölümünde kenardan gelen oyuncularının skor katkısıyla Fenerbahçe farkı kapatsa da ilk periyodu Pınar Karşıyaka 16-18 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 3 dakikadan kısa bir sürede bulduğu 7-0'lık seri ile skoru 23-18'e getirdi. Bu dakikanın ardından oyundaki etkinliğini daha fazla hissettiren sarı-lacivertiler, Motley ve Wilbekin ile etkili oldu ve ilk yarının bitimine 5.19 kala farkı çift hanelere çıkardı: 31-20. Periyodun son bölümünde Motley ile etkili olan Fenerbahçe, ilk yarıyı 45-30 önde kapattı.

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Fenerbahçe, Sertaç Şanlı ile üst üste sayılar buldu. Periyodun bitimine 6.21 kala farkı 22'ye çıkaran sarı-lacivertli ekip, rakibine molayı aldırdı: 57-35. Periyodun son bölümünde farkı koruyan sarı-lacivertliler, son periyoda 71-48 önde girdi.

4'üncü periyotta da rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen ve farkı daha da açan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 93-63 galip ayrıldı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'ye puan kaybı sonrası yıkan haber! Çağlar Söyüncü'yü resmen açıkladılar...
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki villa vurgununda yeni gelişme! Belediye Başkan Yardımcısı ve 7 kişi tutuklandı
Toroğlu'dan Livakovic'e eleştiri! İşte o sözler
Abdullah Avcı: Bunun bir bahanesi olamaz!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Kadıköy'de Samsunspor engeli!
Toroğlu'dan Livakovic'e eleştiri! İşte o sözler
💥Süper Loto çekildi! (21 Ocak)
Ramazan 1. gün bu yıl hangi güne denk geliyor?
Yarın OKUL VAR MI?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu flaş paylaşım! "İnsanlar konuşur ama..." Maç sonu flaş paylaşım! "İnsanlar konuşur ama..." 22:06
Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal'a eleştiri! Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal'a eleştiri! 22:00
"F.Bahçe'nin kaybetmesi motivasyon oldu" "F.Bahçe'nin kaybetmesi motivasyon oldu" 21:45
Abdullah Avcı: Bunun bir bahanesi olamaz! Abdullah Avcı: Bunun bir bahanesi olamaz! 21:36
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme! 21:33
Okan Buruk'tan taraftara çağrı! Okan Buruk'tan taraftara çağrı! 21:32
Daha Eski
Liverpool farklı kazandı! Liverpool farklı kazandı! 21:28
"Taraftarlardan özür dileriz" "Taraftarlardan özür dileriz" 21:25
Zaha: Çok mutluyum Zaha: Çok mutluyum 21:21
Bakasetas Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı! Bakasetas Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı! 21:21
Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı! Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı! 21:17
"Sezonun en iyi maçıydı!" "Sezonun en iyi maçıydı!" 21:15