TRANSFER HABERİ: Lyon'un İsmail Yüksek ısrarı! Teklif yükseltildi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası İsmail Yüksek, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fransa'dan Lyon ve Almanya'dan Stutgart, başarılı oyuncusu transfer listesine aldı. İsmail Yüksek için oldukça ısrarcı olan Lyon, Fenerbahçe yönetimine yaptığı teklifi yükseltti. İşte o rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 06:50Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 07:31
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