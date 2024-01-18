Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Lyon'un İsmail Yüksek ısrarı! Teklif yükseltildi

TRANSFER HABERİ: Lyon'un İsmail Yüksek ısrarı! Teklif yükseltildi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası İsmail Yüksek, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fransa'dan Lyon ve Almanya'dan Stutgart, başarılı oyuncusu transfer listesine aldı. İsmail Yüksek için oldukça ısrarcı olan Lyon, Fenerbahçe yönetimine yaptığı teklifi yükseltti. İşte o rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 07:31
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TRANSFER HABERİ: Lyon'un İsmail Yüksek ısrarı! Teklif yükseltildi

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, yıldız futbolcular hakkında karar aşamasında.

TRANSFER HABERİ: Lyon'un İsmail Yüksek ısrarı! Teklif yükseltildi

Orta sahaya Rade Krunic'i transfer eden sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek'e gelen teklifleri değerlendiriyor.

TRANSFER HABERİ: Lyon'un İsmail Yüksek ısrarı! Teklif yükseltildi

24 yaşındaki oyuncuya Fransa'dan Lyon ve Almanya'nın Stutgart takımları ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ: Lyon'un İsmail Yüksek ısrarı! Teklif yükseltildi

Özellikle Lyon, İsmail Yüksek transferinde oldukça istekli durumda.

TRANSFER HABERİ: Lyon'un İsmail Yüksek ısrarı! Teklif yükseltildi

Fransız temsilcisi geçtiğimiz günlerde 24 yaşındaki 6 numara için Sarı-Lacivertlilere 8 milyon Euro bonservis+4 milyon Euro da bonus olmak üzere toplamda 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ: Lyon'un İsmail Yüksek ısrarı! Teklif yükseltildi

Sarı-Lacivertli yönetim bu teklife henüz cevap vermezken, Fransız temsilcisi yaptığı teklifi güncelleyerek yeniden Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

TRANSFER HABERİ: Lyon'un İsmail Yüksek ısrarı! Teklif yükseltildi

TEKLİF YÜKSELTİLDİ!
Takvim'in haberine göre; Lyon, daha önce teklif ettiği 8 milyon Euro'luk rakamı 10 milyon Euro'ya çıkarıp, 2 milyon Euro da bonus ekledi.

TRANSFER HABERİ: Lyon'un İsmail Yüksek ısrarı! Teklif yükseltildi

Net rakamı yükselten Fransız ekibi, Fenerbahçe'den gelecek cevabı beklemeye geçti.

TRANSFER HABERİ: Lyon'un İsmail Yüksek ısrarı! Teklif yükseltildi

Yönetimin, sarı lacivertli formayla bu sezon 28 maça çıkıp 1 gol, 4 asistlik performans sergileyen genç futbolcu için yapılan teklife ne cevap vereceği merak konusu.

TRANSFER HABERİ: Lyon'un İsmail Yüksek ısrarı! Teklif yükseltildi

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Lyon'un İsmail Yüksek ısrarı! Teklif yükseltildi

A Milli Takım formasıyla da 12 maçta forma giyen başarılı oyuncu, 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Lyon'un İsmail Yüksek ısrarı! Teklif yükseltildi

Yıldız ismin güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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