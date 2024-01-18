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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred Rodrigues'in oğlu oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in erkek çocuğu dünyaya geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 22:03 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 22:08
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred Rodrigues'in oğlu oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fred'in eşi Monique Rodrigues, İstanbul'da doğum yaptı. Çift, yeni doğan bebeklerine Bento ismini verdi.

Fenerbahçe Kulübü, Fred ve eşi Moniquie Rodrigues'i tebrik ederken, yeni doğan Bento'ya sağlıklı bir ömür diledi.

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